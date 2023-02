Olea Project, corsi di potatura e degustazioni d'olio a Montespertoli

Dopo la passata edizione di OLEA 2022 nel mese di novembre, si avvia un ciclo di attività formative volte a formare appassionati e operatori del settore olivicolo.

Si parte sabato 11 e domenica 12 Marzo 2023 con il corso base di potatura dell’olivo mentre il sabato 25 e domenica 26 marzo si svolgerà invece il corso avanzato, entrambi organizzati da Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio, e dei Sapori di Toscana in collaborazione con Slow Food Empolese Valdelsa e del Comune di Montespertoli. Pellenc Italia sarà lo sponsor ufficiale insieme a Unipol Montespertoli e la ditta Francolini Macchine Agricole sarà presente con le ultime novità in termini di attrezzature per la potatura. Ad ospitare il corso saranno la Tenuta Maiano, l’Azienda Agricola Valleprima, la Tenuta Barbadoro e le Fattorie Parri, aziende dedite alla produzione di olio extravergine di oliva di ottimo livello nel comune di Montespertoli. Il corso sarà prevalentemente pratico e dedicato alle tecniche di potatura di riforma, di mantenimento e produzione delle piante di olivo. Prezzo ridotto per i giovani fino a 25 anni e per chi farà entrambi i corsi è riservato un 10% di sconto.

Grazie invece alla collaborazione con AIRO-Associazione Internazionale dei Ristoranti dell’olio è prevista una serie di lezioni e degustazioni per il ciclo “Connessi con l’olio”. Tre incontri uno al mese a partire da marzo e orientati all’apprendere la tecnica di degustazione, il processo di produzione e la lettura dell’etichetta. Le iscrizioni sono aperte fino al 13 marzo.

L’iniziativa rientra nell’ambito di Olea Project avviato dal Comune nel novembre 2019 come formazione permanente sulla cultura dell’olio EVO e dell’olivo. "Olea Project è nata con lo scopo di migliorare il comparto olivicolo del territorio comunale cercando di rinnovare l’attenzione sulla qualità in campo e in frantoio" dichiara il consigliere comunale Valentina Canuti con delega allo Sviluppo e promozione del distretto rurale. "Come amministrazione comunale, e insieme alle altre associazioni coinvolte, stiamo cercando di creare momenti formativi durante tutto l’anno, con lo scopo di avvicinare e formare giovani, professionisti e appassionati. Le aziende di Olea saranno inoltre presenti alla Mostra del Chianti che si svolge a fine maggio, in un’ottica di integrazione e valorizzazione congiunta delle eccellenze del territorio.”

Per iscrizioni e informazioni sui corsi di potatura:

cell. 33313371038 tel. 0571606048 dal lun. al ven. ore 9 alle ore 13

info@stradevinotoscana.it

Per il corso di AIRO:

info@associazioneairo.com

www.associazioneairo.com

www.oleaproject.it

https://www.facebook.com/oleamontespertoli/

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa