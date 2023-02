Buongiorno oggi ringrazio LellaLella una nostra ascoltatrice che spesso mi manda le sue belle e buone ricette. La ricetta è molto gustosa e appartiene alla tradizione italiana: le Olive Ascolane.

Le Olive Ascolani sono un piatto tipico marchigiano, originario della città di Ascoli Piceno e sono anche molto rinomate in tutto il mondo.

Potete preparare le olive ascolane per un antipasto, un contorno, un finger food o come un aperitivo.

Lellalella come sempre mi manda anche le foto, dove potete vedere la preparazione delle olive fino ad arrivare al piatto finale.

Olive Ascolane

Ingredienti per 25 olive verdi grandi

3 uova (uno per l’impasto e due per l’impanatura)

farina q.b.

pangrattato q.b.

olio di semi

2etti e mezzo di carne macinata mista pollo,manzo e maiale

mezza cipolla e mezza carota

1cucchiaio di formaggio grattugiato io metto parmigiano

sale

noce moscata

Preparazione

Per prima cosa snocciolate le olive con un coltello tagliando la polpa intorno al nocciolo a formare una spirale. Dopo prendete una padella, soffriggete la cipolla e la carota tagliate finemente, aggiungete la carne e sfumate con un pochino di vino bianco e fate cuocere per 5 o 6 minuti, una volta cotta va frullata, la consistenza dovrà essere quella di un patè. Quando è fredda aggiungete un uovo, il sale, il formaggio e una spolveratala di noce moscata e amalgamate tutto. Prendere un poco del composto e riempite le olive una ad una. Fatta questa operazione le passate nella farina e nell'uovo sbattuto, infine nel pangrattato e poi di nuovo nell'uovo e nel pangrattato per fare la doppia impanatura. Dopo friggete in abbondante olio fino a quando risulteranno ben dorate. Scolate le olive sopra un foglio assorbente per togliere l'olio in eccesso. Impiattate e servite le olive ascolane che sono buone e fragranti.

N.B Se le due uova, non vi bastano per impanare aggiungetene un’altra. Dipende anche dalla grandezza delle uova. La doppia impanatura richiede più uova

