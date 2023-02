Pace e mamme-coraggio, due incontri al Cif di Fucecchio

Sabato 25 otttobre con inizio ore 16,30 presso la sede del Cif (Centro Italiano femminile), il comitato fucecchiese di via delle Carbonaie 1 organizza due momenti: il primo con un'introduzione di Don Andrea Cristiani arciprete "La morte non è mai una soluzione", a seguire l'incontro con la giornalista fiorentina Gaia Simonetti e Giovanna Carboni di Cerreto Guidi che parleranno delle loro storie di vita, di mamme coraggio, del loro libro Lettere senza confini. Saranno proiettati video interviste in tema all'argomento.