Premio Contessa Emilia, l'8 marzo la cerimonia. Ancora aperte le candidature

Mercoledì 8 marzo 2023 alle ore 21, al Cenacolo degli Agostiniani. Ecco quando e dove si terrà la cerimonia di consegna del Premio Contessa Emilia, contest non competitivo alla seconda edizione, dedicato alle donne di ieri e di oggi che hanno lasciato il segno nella comunità empolese.

Promossa dal Comune di Empoli e dalla commissione Parti Opportunità, questa iniziativa mira ad accendere i riflettori sul ruolo che le donne hanno avuto e hanno nella società e sulla loro capacità di incidere, contribuendo allo sviluppo dei contesti in cui si trovano a operare.

Il contest non competitivo porterà alla premiazione di due figure femminili del territorio empolese: una donna del passato, non vivente alla data del contest, e una donna del presente, in vita alla data del contest. Possono partecipare, segnalando storie di donne viventi o non viventi o presentando un’auto-candidatura, donne e uomini che, alla data del contest, abbiano compiuto il 18° anno di età ed enti del Terzo settore (secondo la definizione dell’art 4 del Dlgs 117/2017).

È possibile votare soltanto online, anche attraverso il telefono cellulare, utilizzando la modulistica, insieme al bando, consultabile e scaricabile dall'apposita sezione sul sito internet del Comune di Empoli (https://www.comune.empoli.fi.it/premio-contessa-emilia/edizione-2023).

È possibile presentare, al massimo, due candidature per ogni categoria, per un totale di quattro, e potranno essere ripresentate candidature già inoltrate anche nella precedente edizione.

Per chi ancora non lo avesse fatto, per inviare le candidature c'è tempo fino alla mezzanotte di domenica 26 febbraio 2023.

