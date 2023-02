"Della lettera della preside non so che farmene": il ministro Valditara commenta dopo il pestaggio

Della lettera della preside di un liceo fiorentino in merito alle aggressioni da parte di gruppi riconducibili ad Azione Universitaria "non so che farmene, in Italia non c'è alcuna deriva violenta e autoritaria, non c'è alcun pericolo fascista". A commentare è il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara a Mattino 5 qusta mattina.

"Sono iniziative strumentali che esprimono una politicizzazione che auspico che non abbia più posto nelle scuole; se l'atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario prendere misure. Trovo ci sia sempre più un attacco alla libertà di opinione e un alzare i toni trasformando la polemica in una campagna di odio, delegittimazione e falsificazione talvolta della realtà", continua.

E sulle minacce di morte ricevute proprio dal ministro: "Non mi preoccupano, ritengo si stia creando un brutto clima, occorre abbassare i toni della polemica, mi aspetto solidarietà anche dalla preside che ha scritto la missiva".