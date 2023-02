Primarie Pd, un candidato vince per un voto nel sondaggio gonews.it

Domani sarà la giornata delle primarie Pd per la scelta tra i due candidati Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, in corsa per la carica di segretario Dem.

Ma c'è chi ha già votato, e non parliamo di brogli ma dei lettori di gonews.it che si sono espressi nello scorso sondaggio conclusosi giovedì 23 febbraio. Avevamo chiesto chi avreste votato e i nostri lettori si sono divisi in due, anzi in tre. Un solo voto separa Bonaccini (35,39%, 132 voti) da Schlein (35,12%, 131 voti), dopo giorni in cui la deputata ex vice presidente della Regione Emilia Romagna aveva prevalso. Ma la terza opzione è tra le più importanti: chi dice che non voterebbe nessuno dei due oppure non si recherà nei banchini Pd vale il 29,49%. Il rischio crollo della partecipazione è comunque reale, specialmente in una competizione dopo il minimo risultato storico del Partito Democratico.

Per chi volesse andare a votare per le primarie 2023, qui tutte le info utili. Qui il TrovaSeggio più vicino a casa.