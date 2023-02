Abc, brutta sconfitta contro Cecina. Gialloblu corsaro

Il big match è del Basket Cecina che passa al PalaBetti 63-101.

Se c’è una cosa che ha segnato questo big match sono senza dubbio le assenze. Come se non bastassero quelle di Corbinelli e Geromin, a cui nelle ultime settimane si è aggiunta quella, pesantissima, di Alessandro Nepi, gli ultimi giorni hanno segnato lo stop anche di Alberto Lazzeri e Andrea Belli, costretti insieme a Nepi a guardare lo scontro al vertice dalla tribuna: il primo per un’infiammazione muscolare, il secondo per una storta alla caviglia rimediata venerdì.

Quella scesa in campo al PalaBetti è stata dunque un’Abc andata ben oltre l’emergenza e che di fronte alla corazzata cecinese è stata in partita fino a metà della seconda frazione, momento in cui gli ospiti hanno allungato per poi prendere definitivamente il largo nella ripresa.

E se è vero che questa Abc non è riuscita a trovare la quadra per opporsi al gioco corale degli ospiti, è vero altrettanto che in questa situazione difficilmente si poteva pensare di contrastare un roster come quello cecinese. Detto questo, onore ai vincitori e grazie al pubblico castellano, che questa sera ha risposto all’appello tornando a riempire le tribune del PalaBetti: il vostro supporto è e sarà sempre fondamentale.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Cantagalli, Cicilano, Pucci, Scali, Cantini

Cecina: Bruni, Bracci, Pistillo, Turini, Pistolesi

Impatta bene Cecina che spinta da Bruni si porta subito sullo 0-5. L’Abc ricuce con Pucci e mette la testa avanti con Cantagalli per il 6-5 a metà frazione ma un’azione da tre punti di Pistillo ristabilisce il +3 ospite (6-9). Scali e il solito Cantagalli tengono l’Abc incollata (12-12) mentre coach Angiolini richiama Pucci in panchina per il secondo fallo personale. Arriva coì l’esordio di Gigi Delli Carri e sul 14-14 si chiude la prima frazione.

Due giocate d’autore di Cantini e Delli Carri inaugurano il secondo quarto ma sponda Cecina il trascinatore si chiama Turini che dalla lunetta e dalla media distanza tiene i suoi in scia, finchè Ianuale dall’arco infila il nuovo sorpasso: 19-22 dopo quattro giri di lancette. Il break cecinese prosegue con il solito Turini, le cui triple costringono coach Angiolini al time out sul 19-28. Il terzo fallo personale di Pucci lascia spazio al classe 2006 Lilli ma a questo punto è proprio una serie di falli a carico dell’Abc che permette a Cecina di andare ripetutamente in lunetta allungando fino a toccare il 19-36 a metà frazione. Il coast to coast di Scali rompe gli indugi castellani ma Cecina mantiene l’inerzia fino al +20 a firma Puccioni (21-41). Cantagalli e Lazzeri provano a tenere aggrappati i gialloblu (29-44) ma sulla sirena Turini infila il 29-48 che manda tutti all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi arriva la stoccata che indirizza definitivamente una sfida ormai incanalata. Nei primi tre giri di lancette gli ospiti toccano il +30 (30-60), break a cui l’Abc prova a rispondere con uno scatto d’orgoglio: spinti da Cantagalli e Pucci i gialloblu tentano di girare l’inerzia fino al 38-62 su cui Da Prato ferma il gioco. Ed è proprio il n.12 gialloblu che prova a prendere per mano i suoi (48-68) ma la difesa castellana non riesce ad arginare i principali terminali offensivi ospiti, così Cecina amministra il vantaggio fino a toccare il 50-78 alla terza sirena.

Nella frazione finale coach Angiolini manda in campo i suoi giovanissimi ma di fatto l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – SINTECNICA BASKET CECINA 63-101

Abc Solettificio Manetti: Lazzeri C. 6, Lilli, Corbinelli ne, Pucci 9, Merlini, Scali 12, Cantagalli 27, Tavarez, Cantini 2, Ticciati, Cicilano 3, Delli Carri 4. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Sintecnica Basket Cecina: Pellegrini, Ianuale 9, Mezzacapo 1, Guerrieri 14, Fattori, Bruni 5, Puccioni 20, Bracci, Pistillo 18, Turini 28, Pistolesi 6. All. Da Prato. Ass. Corbinelli, Biancani.

Parziali: 14-14, 29-48 (15-34), 50-78 (21-30), 63-101 (13-23)

Arbitri: Corso di Pisa, Nocchi di Vicopisano.

Il Gialloblu Castelfiorentino espugna il parquet della Laurenziana 69-73.

Cuore e orgoglio. Sono state queste le armi in più del Gialloblu Castelfiorentino che a Firenze ha messo a segno una vera e propria impresa andando ad espugnare il fortino della capolista Laurenziana per 69-73. Una vittoria importantissima che, anche alla luce dei risultati delle dirette concorrenti, rilancia con forza i gialloblu nella corsa playoff. Un acuto frutto di una prestazione davvero corale, soprattutto nei momenti di difficoltà, con Zampacavallo e compagni che, dopo aver inseguito per tre quarti, non hanno mai smesso di crederci riuscendo a ribaltare completamente l’inerzia nella frazione finale, quando con pazienza hanno ricucito, impattato e poi sono scappati verso questa meritatissima vittoria.

Partono bene i padroni di casa che prendono subito il controllo del match e conducono le prime due frazioni, con i gialloblu che cercano di restare in scia: 20-14 al 10′, che diventa 45-37 a metà gara, con una seconda frazione segnata dalle altissime percentuali fiorentine dalla lunga distanza. Dall’intervallo rientrano ancora meglio i locali, la cui zona crea non poche difficoltà all’attacco castellano, mentre al contrario la difesa gialloblu fatica a contenere le individualità fiorentine. Così ne emerge un parziale di 16-9 che vale il 61-46 alla terza sirena.

Sul -15, quando la gara sembra ormai indirizzata, sale in cattedra l’orgoglio castellano: i gialloblu si compattano e ci credono, cambiando marcia e recuperando interamente lo svantaggio fino ad impattare e mettere la testa avanti. A quel punto, con l’inerzia ormai salda in mano, i ragazzi di Chiarugi sono bravi a mantenere i nervi saldi e a gestire i due possessi di vantaggio fino alla sirena che fa esplodere la gioia gialloblu. Prossimo impegno sabato alle 21 al PalaBetti contro l’Olimpia Legnaia.

LAURENZIANA BASKET – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 69-73

Tabellino: Turini 21, Talluri T. 8, Talluri J. 9, Flotta 4, Iserani 16, Cavini 5, Zampacavallo 10, Pratelli, Ciampolini, Cetti, Buti, Mugnaini. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 20-14, 45-37 (25-23), 61-46 (16-9), 69-73 (8-27)

Arbitri: Orsini di Pisa, Carboni di Scandicci.

Fonte: Abc Castelfiorentino