Sono chiusi dalle 20 i seggi delle primarie Pd in Toscana e in Italia. In attesa dei dati definitivi sulle affluenze, è possibile dire che alle 17 il conto dell'affluenza ha mostrato il raggiungimento di 80mila votanti nella nostra regione. A mezzogiorno erano stati 35mila, oltre 2mila solo quelli dell'Empolese Valdelsa.

UFFICIALE, BONACCINI AMMETTE LA SCONFITTA

Dal suo comitato elettorale Stefano Bonaccini ammette la sconfitta, dicendo di aver chiamato Elly Schlein, la prima segretario donna del Partito Democratico.

UFFICIALE, EMILIANO FOSSI SEGRETARIO REGIONALE PD

"Dai dati consolidati della Toscana", Elly Schlein ha vinto le primarie in quella regione, ed è stato eletto come segretario regionale Emiliano Fossi, legato alla sua mozione. Lo ha detto il portavoce della mozione Schlein, Marco Furfaro.

Empolese Valdelsa, vince Schlein

Secondo dati ancora non ufficiali nell'Empolese Valdelsa sono circa 6mila i votanti. Il dato importante è che Elly Schlein prevale con il 53,23% dei voti, di contrappunto Stefano Bonaccini ottiene il 46,77%. Questo nonostante gli iscritti avessero sostenuto Bonaccini e anche la stragrande maggioranza dei sindaci e degli amministratori locali abbia sostenuto e votato per il presidente dell'Emilia Romagna. Intorno al 53% anche la percentuale per Emiliano Fossi, candidato alla segreteria regionale nel team Schelin.

I dati nel dettaglio

Bonaccini 2758 voti pari al 46,77%

Schlein 3139 voti pari al 53,23%

Mercanti 2669 voti pari al 46,88%

Fossi 3024 voti pari al 53,12%

Da Firenze

Sui primi 60mila voti scrutinati in Toscana, Schlein ne ha presi 37mila. Stessa tendenza per la corsa alla segreteria regionale, con Fossi avanti sopra Mercanti per 7mila voti di differenza.

A Pistoia Schlein sopra il 60%

Domenica 26 febbraio 2023, ore 22.33.

Provincia di Pistoia

CONGRESSO NAZIONALE.

Votanti totali: 6589

Sui voti validi:

Stefano Bonaccini - 2448 voti - 37,5%

Elly Schlein - 4076 voti - 62.5

CONGRESSO REGIONALE PD TOSCANA.

Votanti totali: 6585

Sui voti validi:

Valentina Mercanti - 2420 voti - 38,6%

Emiliano Fossi - 3852 voti - 61,4%

Dai circoli

Secondo dati Rai la Toscana intera supporta Schlein con i primi dati, con migliaia di voti di scarto. Anche ad Arezzo Elly Schlein supera il 60%. Per quanto riguarda i dati ufficiali dai circoli: Pd Casciana Terme Lari, avanti Schlein con 180 voti contro 123 di Bonaccini.

