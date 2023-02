Presa per il collo e colpita al volto per rapinarle l'iPhone

Rapinata una 24enne alle 21.30 dello scorso venerdì 24 febbraio in zona Isolotto a Firenze. La giovane ha denunciato il fatto ai carabinieri di Legnaia: un uomo di origine straniera l'avrebbe avvicinata e dopo averla afferrata per il collo e fatta cadere a terra l'ha colpita al volto per rubarle il suo iPhone. Oltre alla botta alla schiena la giovane ha riportato un livido sul sopracciglio destro ma inizialmente non ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e del pronto soccorso. I carabinieri di Oltrarno stanno indagando con l'aiuto di testimonianze e telecamere in zona.