Lutto a Capannori per Anthony Masini, scomparso a 54 anni

Lutto nel mondo della politica locale. A soli 54 anni è morto a Capannori Anthony Masini, coordinatore di Forza Italia. Un malore lo ha colto mentre stava andando a prendere un'amica per accompagnarla in aeroporto. Lascia la moglie Piera e il figlio Matteo.

Il cordoglio dalla politica

Il coordinatore regionale Massimo Mallegni, quello provinciale Maurizio Marchetti e il responsabile regionale dei giovani di Forza Italia Matteo Scannerini esprimono tutto il loro dolore per la scomparsa di Anthony Masini, coordinatore comunale di Capannori, deceduto nella mattinata di oggi (lunedì 27 febbraio 2023).

“Mai come stavolta non ci sono parole per esprimere il nostro cordoglio e la vicinanza alla famiglia di Anthony Masini, che prima di essere il coordinatore del partito a Capannori, era un amico e una persona di assoluta qualità e correttezza.

I nostri contatti erano continui, dettati dai ritmi e dai tempi della politica, ma era un piacere dialogare con lui, persona lontana dalla maldicenza e dalla cattiveria che spesso incontriamo in politica. Una persona serena, giustamente legatissimo alla famiglia, curioso e attento, che ci lascia in un modo così repentino.

Tanto avremmo dovuto fare insieme, a partire dai prossimi appuntamenti elettorali. Proprio qualche giorno fa c’era stata una riunione delle forze politiche del centrodestra per cominciare a lavorare in maniera unitaria per le comunali del 2024 di Capannori.

L’entusiasmo con il quale ci aveva parlato di questo percorso del quale voleva essere protagonista senza prevaricare nessuno, come era nella sua dimensione umana, ci spingerà ancora di più a cercare di fare il massimo per onorare al meglio la sua memoria, che resterà per sempre nei nostri cuori.

Se ne va una persona dal grande spessore umano e morale, con saldi valori etici e politici, un esempio per tutti noi. Ciao grande Anthony, riposa in pace”

“Un lutto che colpisce gravemente la comunità capannorese e la politica locale. Anthony Masini ha sempre operato nell’ambito del Centrodestra con passione, qualità e con un profilo umano notevole, ci stringiamo attorno alla famiglia. Una brava persona da sempre attivo sul territorio, coordinatore comunale di Forza Italia ed ex membro del consiglio comunale di Capannori” dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi.