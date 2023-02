Tir si ribalta sul ponte della Vittoria, traffico in difficoltà

Un tir per il trasporto di inerti si è ribaltato su di un fianco sul ponte alla Vittoria di Firenze. Alle 14 i vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti per mettere il mezzo in sicurezza. La polizia municipale locale sta gestendo la viabilità.

Da una prima ricostruzione della Polizia Municipale supportata dalle immagini delle telecamere cittadine, il mezzo pesante in uscita dal sottopasso Vittorio Veneto per ragioni da accertare si è inclinato sul lato destro per poi adagiarsi sulla spalletta del Ponte della Vittoria.

Al momento la circolazione scorre su una corsia in attesa dell’arrivo di una gru per la rimozione del mezzo incidentato. Per effettuare l'intervento probabilmente dovrà essere interrotta la circolazione su entrambe le direttrici. Non risultano feriti.