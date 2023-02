Ultimi giorni per “Lo Sbaracco” a Castelfiorentino, il mercato delle occasioni allestito dai commercianti del Centro Commerciale Naturale, che offre l’opportunità di acquistare sui banchi posizionati di fronte ai loro negozi decine di prodotti di marca e di qualità a prezzi stracciati. Venerdì 3 e sabato 4 marzo (orario 9.00-13.00 e 16.00-20.00) è in programma infatti l’ultima chiamata per questo bazar all’aperto, che offrirà la possibilità di rovistare liberamente alla ricerca di capi di abbigliamento, articoli per la casa, prodotti per l’igiene personale, profumi, ecc…



“Lo Sbaracco” à promosso dall’Associazione del CCN “Tre Piazze” in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino e Confesercenti. Si ricorda che, sempre nel centro storico, si potrà visitare all’Oratorio di San Carlo (via Testaferrata) la mostra “Virus. Immagini filtro Covid” a cura del Gruppo Fotografico “Giglio Rosso” e del “Fotoclub ventiquattro-trentasei” (orario: tutti i giorni 17.30-19.00 più gli orari consueti di apertura del Museo Be.Go., ovvero Lunedì e Venerdì 09.00–13.00, Martedi e Giovedì 16.00–19.00, Sabato, Domenica e festivi 10.00-12.00 e 16.00-19.00)

Fonte: Comune di Castelfiorentino