Il cane in ospedale, al San Donato è possibile per l'ultimo saluto alla propria padrona

Una signora di Castiglion Fiorentino ha potuto abbracciare il proprio cane, Lapo, sul suo letto in ospedale.

È successo ad Arezzo, dove la signora, ricoverata in terapia intensiva pneumologica al San Donato, ha potuto rivedere il suo cane anche grazie alle regole dell'ospedale, che prevedono l'ingresso di animali purché siano in regola con le vaccinazioni e il certificato veterinario dica che godono di buona salute e comunque che non implichi rischi sanitari per la struttura ospedaliera.

La direttrice dell'ospedale, Barbara Innocenti, ha dato l'ok, e Manuele Caneschi, caposala del reparto si è organizzato con i familiari per portare Lapo dalla sua padrona.

Adesso anche Lapo ha bisogno delle sue cure e aspetta un'adozione.