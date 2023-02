Il Carnevale continua al Parco Roosevelt di Castelfiorentino

Una grande festa di Carnevale dedicata a tutti i bambini. Domenica 5 marzo appuntamento al Parco Roosevelt, dove dalle ore 15.00 è in programma il “Carnival Party”, con giochi e animazione, esibizioni circensi, spettacolo di giocoleria e naturalmente la sfilata delle maschere, al termine della quale sono previsti tanti premi, che saranno assegnati a quella più bella, quella più simpatica, quella più estrosa e così via.



Ci saranno anche dei laboratori creativi per bambini, dove con il supporto di un operatore potranno dilettarsi nella realizzazione di una maschera personalizzata.



L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.



Il “Barrino” dell’area sarà infine a disposizione per merende e vin brulé.

L'iniziativa è promossa dalla Polisportiva I' Giglio di Castelfiorentino e gode del patrocinio del Comune.

Come si ricorderà, il Barrino del Parco è stato completamente rinnovato di recente, negli arredi, negli impianti e nei servizi. Un investimento che la Polisportiva ha fortemente voluto – come ha osservato la presidente, Irene Agnorelli “per offrire un servizio migliore a tutti i cittadini che vogliono usufruire della struttura”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa