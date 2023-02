Melodie di primavera, mercatino di marzo a Castelfiorentino: iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni per il mercatino di piante, fiori, artigianato ed enogastronomia che avrà luogo in occasione della manifestazione “Melodie di primavera”, in programma a Castelfiorentino domenica 26 marzo 2023, con orario 9.00-19.00. La festa - che è organizzata dall'associazione del CCN "Tre Piazze" - si terrà nel centro cittadino.

Durante la giornata sarà possibile assistere ad alcune esibizioni musicali della scuola Comunale di musica mentre Piazza Gramsci sarà animata da un raduno di Vespe a cura del Vespa Club Castelfiorentino con esibizioni acrobatiche.

Per Iscrizioni e informazioni relative al mercatino contattare: promoeventi3@gmail.com - 377 4203143".