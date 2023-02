Sindacati in piazza contro le aggressioni alla Michelangiolo e il ministro Valditara

Nei giorni scorsi a seguito dell’aggressione davanti al liceo Michelangiolo e delle parole del ministro Valditara sulla lettera della dirigente scolastica del liceo Leonardo Da Vinci, i rappresentanti delle Rsu delle scuole dell'area metropolitana fiorentina hanno lanciato un appello per esprimere "grande preoccupazione per i fatti avvenuti recentemente, che ricordano i momenti più bui della nostra storia recente" e per "le inaccettabili parole del Ministro Valditara, il quale, invece di condannare la violenza squadrista, si è scagliato contro la Dirigente del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci".

Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Rua nazionali hanno per questo lanciato una manifestazione per sabato 4 marzo che veda il coinvolgimento di tutte le realtà democratiche e antifasciste locali e nazionali, dando così ulteriore possibilità ad un ampio popolo, che non vuole restare indifferente, di far sentire la propria voce.

Come Flc CGIL e CGIL dell'empolese valdelsa riteniamo indispensabile far nostre le parole delle RSU della scuola, promuovendo anche sul nostro territorio la manifestazione di sabato e chiedendo a tutto il mondo del lavoro, alle pensionate e pensionati di scendere in piazza. Appello che allarghiamo a tutto l'empolese valdelsa, alle associazioni, ai partiti e alle istituzioni.

Alla recrudescenza della violenza di stampo squadrista si risponde anche con lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste, come già chiesto poco più di un anno fa a seguito dell'attacco alla sede della CGIL nazionale.

Agli attacchi alla libertà di insegnamento si risponde non restando indifferenti, ma facendo sentire la propria voce e schierandosi accanto a chi tutti i giorni si impegna per ricordare il fondamento costituzionale della Scuola.

A chi confonde il fascismo con un'opinione, ricordiamo che in realtà è "solo" un crimine che già in passato ha devastato il nostro paese, i diritti di liberta di espressione e i diritti di chi lavora.

I diritti del lavoro e le libertà costituzionali sono strettamente legati tra loro, anche per questo siamo impegnati a costruire un'ampia partecipazione e siamo certi che ci sarà una grande risposta anche dal nostro territorio in difesa di tre grandi questioni centrali per il nostro futuro: antifascismo, scuola e Costituzione.

Per agevolare la partecipazione sono organizzati dei pullman con i seguenti orari:

Certaldo (ex mensa) 11,30

Castelfiorentino (Sede Cgil) 11,45

Empoli (Centro Coop) 12,00.

Per prenotare rivolgiti alla Camera del Lavoro più vicina alle categorie o scrivi a glacoppola@firenze.tosc.cgil.it

Fonte: Ufficio Stampa