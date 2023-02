Dodici volte in Ucraina per salvare vite e portare medicine

Due ragazzi italiani, Daniele Bellofiore, residente a Castelnuovo Berardenga (SI), e Stefano Torelli nei prossimi giorni partiranno per la loro tredicesima missione nelle zone più colpite dalla guerra in Ucraina.

Dall'inizio del conflitto, Daniele e Stefano, armati di un furgoncino a noleggio e tanta speranza, hanno fatto avanti e indietro tra l'Italia e l'Ucraina per ben 12 volte, mettendo in salvo più di 100 persone e consegnando tonnellate di alimenti, prodotti per l'igiene e medicine a Kyev, Kherson, Kharkiv, Bucha,Mykolaiv, Odessa, Zaporižžja, nonché all'ospedale di Konotop, al Centro bambini a Citia e Przemyśl, alla comunità di Odessa e al Centro anziani di Odessa.

In questi giorni i ragazzi stanno preparando il loro tredicesimo viaggio che partirà nella prima metà di marzo e toccherà le zone più colpite dalla guerra: Kherson, Bakhmut, Mykolaiv, Odessa, Bucha, Kharkiv, Zaporižžja e Kramators'k.

È stata quindi aperta una raccolta fondi Gofundme che permetterebbe di coprire le spese delle prossime missioni: noleggio del mezzo, carburante, alloggi e tutto il necessario per completare la "missione numero 13" in Ucraina.