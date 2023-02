Zero Code, Auser Cerreto Guidi a disposizione per le prenotazioni

L’Auser, presente da alcune settimane a Cerreto Guidi, con una propria sede, ha deciso di mettere a disposizione un servizio che consenta a chiunque sia in difficoltà con l’uso della tecnologia, di prenotare l’appuntamento sanitario con il servizio Zero Code. La scelta è conseguente a una diretta sollecitazione del Sindaco.

"Abbiamo chiesto all’Auser se fosse possibile attivarsi dopo aver verificato il disagio avvertito dalla popolazione più anziana e dalle persone sole, nell’accedere a un servizio di primaria importanza come prendere degli appuntamenti per le analisi. Ringrazio l’Auser e il presidente Piera Masini- dichiara il Sindaco- di aver raccolto la proposta e averla messa in pratica".

A Cerreto Guidi questa opportunità è già garantita presso la sede dell’Auser, all’interno del Centro Culturale “Saccenti”, in Via Vittorio Veneto, il Martedì e il Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il Venerdì dalle 16,00 alle 17,30. E’possibile usufruire del servizio recandosi presso l’Auser o più semplicemente contattando in questi stessi orari il 353.4483118, avendo con sé la prescrizione medica e un recapito telefonico.

A breve altre zone del territorio di Cerreto Guidi saranno coperte dal servizio. In particolare a partire dal 7 Marzo, il Martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30 presso il Circolo Acsi XXIII Agosto di Stabbia e a partire dal 15 marzo, il Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,30 presso il Circolo Arci “Tozzini” di Lazzeretto.

A Stabbia e a Lazzeretto, per usufruire del servizio, è necessario presentarsi fisicamente.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa