Cinque anni senza Davide Astori: raccolta fondi prima di Fiorentina-Milan

Nel giorno del quinto anniversario dalla scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori, l'associazione benefica a lui intitolata organizzerà allo stadio Artemio Franchi una raccolta fondi. L'iniziativa, che coinvolgerà anche i tifosi, si svolgerà prima della partita Fiorentina-Milan, in programma sabato 4 marzo alle 20.45. Con la collaborazione dell'ACF Fiorentina, dell'Atf, del Centro coordinamento viola club e Soloviola, numerosi volontari staranno vicini ai tornelli di ingresso distribuendo un piccolo gadget.

Il ricavato della raccolta, in corso anche sul profilo instagram dell'associazione Davide Astori ETS fondata dai familiari dopo la scomparsa del giocatore a soli 31 anni, sarà destinato alla fornitura di un chemioterapico contro l'anemia falciforme, malattia molto diffusa in Africa. Il farmaco, come spiegato dall'associazione, sarà impegato in un centro medico in Camerun dove attualmente, fra gli altri, sono assistiti cento bambini al di sotto dei cinque anni di vita.