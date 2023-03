Aggredita a coltellate a Prato: grave una 48enne

All’alba di oggi, a Prato, una 48enne di origine cinese è stata ferita in maniera grave. L’aggressione è avvenuta in via Ciabatti: la donna è stata ferita al collo con un’arma da taglio da uno sconosciuto che poi l’ha abbandonata a terra. La vittima è stata notata da alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi. Trasferita in ospedale in codice rosso, la 48enne è stata operata d’urgenza e le sue condizioni risultano gravi. Le indagini sono in mano alla polizia.