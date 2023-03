"Articolo 1" sostiene Elly Schlein, l'incontro con il neo segretario Fossi all'Isolotto

La quasi totalità della comunità di Articolo 1-MDP che ha scelto di partecipare alle primarie del PD, in numeri significativi già nella prima fase riservata agli iscritti, in modo molto ampio e compatto nella fase aperta agli elettori, ha sostenuto la candidatura di Elly Schlein per la segreteria nazionale e quella di Emiliano Fossi per la segreteria del PD Toscano.

La fase costituente, pur messa in ombra dallo scontro delle primarie, aveva portato lo scorso 21 gennaio all’approvazione di un buon manifesto per il nuovo PD Italia 2030. Con la nuova leadership di Elly Schlein è emersa chiaramente la volontà del PD di rinnovarsi, senza timore di definirsi di sinistra, ecologista, femminista.

Proseguire il processo costituente è necessario per mettersi in sintonia con un bel popolo che ha scelto, con Elly Schlein, di guardare avanti: serve una discussione a sinistra, aperta, inclusiva, senza steccati.

Sabato mattina se ne discuterà a Firenze, all’Isolotto, in modo aperto. Per opporsi a questa destra servono infatti, sicuramente, parole chiare e comportamenti coerenti in grado di mobilitare e dare nuova fiducia ad un popolo che in questi anni si era smarrito. Soprattutto serve la partecipazione e noi apriamo le nostre porte e le nostre finestre, forti delle nostre idee e della nostra identità.

Aprirà il confronto il Segretario di Art1-MDP Toscana Andrea Vignini. Nel corso del dibattito interverranno Arturo Scotto, Serena Spinelli, il nuovo segretario del PD Toscana Emiliano Fossi. Concluderà i lavori il segretario di Art1-MDP Roberto Speranza.

Alle 14 tutta la comunità di Art1-MDP, Speranza, Scotto, Spinelli, Vignini in testa, parteciperà alla manifestazione antifascista promossa dalle organizzazioni sindacali per la difesa della Scuola e della Costituzione a seguito dell’aggressione squadrista contro studenti del Liceo Michelangiolo e dello squadrismo verbale dell’attuale ministro.

Fonte: Ufficio stampa