Canne fumarie 4.0 presentati da Altrefiamme

Saranno presentati da Altrefiamme i primi modelli di canne sensorizzate, punto di incontro inedito tra fuoco e tecnologia — Intelligenza Artificiale, IoT, Blockchain — che inaugura la trasformazione digitale della filiera delle biomasse legnose.

Pontedera, 2 marzo 2023 – Canne fumarie in grado di essere monitorate a distanza. E’ la svolta del secolo in un periodo storico nel quale c’è un ritorno all’utilizzo di sistemi di riscaldamento a legna e pellet. A ideare il servizio è Altrefiamme, startup italiana per l’innovazione e la digitalizzazione della filiera della biomassa legnosa, che si presenterà in anteprima nazionale a Italia Legno Energia, la manifestazione del settore in programma dal 9 all’11 marzo ad Arezzo Fiere e Congressi, stand 167. In questa occasione si parlerà di come, attraverso la piattaforma Altrefiamme, si potrà notevolmente migliorare la sicurezza degli impianti e ridurne l’impatto ambientale.

“Altrefiamme nasce con l’obiettivo di supportare gli operatori della filiera della biomassa legnosa (fumisterie, installatori e manutentori) grazie all’introduzione di strumenti digitali utili per la riduzione dell’inquinamento, l’efficientamento e la manutenzione degli impianti di combustione a biomassa. Una piattaforma di incontro di tutta la filiera, dal bosco alla canna fumaria”, anticipa Leonardo Paolino, CEO e founder della società.

La rivoluzione nel settore della biomassa legnosa con una app e un sistema di visualizzazione e controllo a distanza, su qualsiasi dispositivo. Grazie ad un cruscotto di controllo dedicato, gli operatori potranno monitorare a distanza i principali dati relativi al funzionamento degli apparecchi dei loro clienti, sul quale troveranno sia le informazioni rilevate direttamente dai sensori (temperatura, eventuali anomalie, dati sul tiraggio), sia quelle relative all’elaborazione dei dati raccolti utilizzando la piattaforma di Intelligenza Artificiale di Altrefiamme (tempo di accensione, problemi di combustione, consumo, qualità del combustibile, necessità di manutenzione straordinaria, apertura accidentale dello sportello). Una piattaforma con cui diventa dunque possibile ottimizzare le prestazioni, programmare la manutenzione e intervenire tempestivamente in caso di guasti o problemi di altra natura.

Nata per passione dall’incontro inedito di due mondi, il fuoco e la tecnologia, Altrefiamme promuove la trasformazione digitale della filiera, dal bosco alle emissioni in atmosfera, con l’obiettivo di renderla più efficiente, sicura e realmente ecosostenibile. Altrefiamme si rivolge agli operatori professionali – imprenditori forestali, fumisti, installatori e manutentori di apparecchi di combustione – proponendo soluzioni innovative, servizi e informazione. Ma in futuro anche a tutti gli appassionati del fuoco offrendo un mercato digitale di prodotti certificati.

Altrefiamme è un portale di servizi digitali in continua evoluzione e collabora attivamente con università e centri di eccellenza internazionali come l’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del Politecnico di Milano e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Fonte: Ufficio Stampa