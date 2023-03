Rodolfo Fiesoli è agli arresti domiciliari. "La condizioni di salute sono incompatibili con la detenzione in carcere", quindi al momento Fiesoli si trova ai domiciliari.

Il fondatore della comunità il Forteto è stato condannato in via definitiva a 15 anni di carcere per violenza sessuale. La sua salute è tutt'altro che buona. Per questo il tribunale di sorveglianza di Venezia ha disposto il trasferimento in una rsa nel padovano.