Manifattura Tabacchi e Fondazione Palazzo Strozzi insieme per "Reaching for the Stars"

Manifattura Tabacchi si unisce alle celebrazioni per i trent’anni della Collezione Sandretto Re Rebaudengo, insieme a Fondazione Palazzo Strozzi in occasione della mostra Reaching for the Stars. Dal 12 aprile al 18 giugno, la Factory di Manifattura Tabacchi accoglie una tappa del Fuorimostra con un’esposizione delle opere di Katja Novitskova, artista estone di fama internazionale, le cui opere propongono una riflessione sul valore delle immagini nel mondo contemporaneo in un originale dialogo tra arte, scienza ed ecologia.

L’evento rinnova la collaborazione tra Manifattura Tabacchi e Fondazione Palazzo Strozzi, inaugurata nel 2020 in occasione della mostra Aria di Tomás Saraceno, con un approfondimento sulla filosofia dell’Aerocene che sviluppa progetti di sensibilità ecologica per una nuova collaborazione etica con l’atmosfera e l’ambiente.

La mostra Reaching for the Stars, propone una selezione di opere dei più importanti artisti contemporanei internazionali, in programma dal 4 marzo al 18 giugno 2023 a Palazzo Strozzi: un viaggio attraverso oltre 70 opere realizzate da alcuni dei più importanti artisti contemporanei esposti in collaborazione con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

A ospitare il Fuorimostra, nel nuovo spazio espositivo dell’edificio 11, sarà la Factory, workplace creativo e produttivo all’avanguardia all’interno della ex fabbrica di sigari fiorentina, progetto firmato dallo studio fiorentino q-bic, affiancati dal paesaggista Antonio Perazzi. I nuovi spazi della Factory di Manifattura Tabacchi diventano lo scenario in cui le opere di Katja Novitskova si uniscono nel loro surreale e ironico dialogo, creando un’esposizione dissonante, fatta allo stesso tempo di partecipazione e alienazione per il pubblico. Nelle sue foto-sculture, parte della Collezione Sandretto Re Rebaudengo, l’artista riproduce in grande formato su lastre di alluminio sagomate e pannelli cartonati immagini di animali raccolte da internet come un coloratissimo ibis, un orso polare dal volto arrossato, un gatto o tre formicai. Con questo ciclo di lavori Novitskova vuole dimostrare come la nostra percezione dello spazio è stata alterata dal rapido sviluppo tecnologico e come il confine tra il mondo naturale e la sua versione digitale va dissolvendosi. Le fotografie hanno trasformato questi animali in immagini piatte e immateriali, prima che l'artista se ne appropriasse e restituisse loro, attraverso l'opera, le tre dimensioni; tutto avviene, però, in attesa degli scatti del pubblico, che li riporteranno all'inevitabile condizione di partenza. Ne risulta uno scambio continuo tra reale e virtuale, all'interno di un ciclo idealmente infinito.

La mostra apre mercoledì 12 aprile dalle ore 18:00 con una serata dedicata all’arte che invita a visitare spazi di lavoro, gallerie e negozi della Factory e a conoscere le realtà che compongono la vivace community di Manifattura Tabacchi - tra cultura, moda, creatività, design e food.

La mostra è aperta al pubblico e visitabile gratuitamente presso l’edificio 11 della Factory (ingresso da Via delle Cascine 35) dal 12 aprile al 18 giugno (maggiori informazioni sul programma su www.manifatturatabacchi.com).

Fonte: Ufficio Stampa