Una maglia con poesia per rivivere la 'Sede' di Santa Croce

Dopo il successone del giovedì grasso lo spirito di "Quelli che andavano in Sede" si è riacceso. La Sede è un luogo storico di Santa Croce sull'Arno, si trova in piazza Matteotti e ha cresciuto generazioni di santacrocesi. Adesso chi è cresciuto proprio lì vuole riportare in auge un luogo storico.

"Ecco la nuova maglia del gruppo con tanto di poesia che i ricorda i nomi di chi ne ha fatto la storia" dicono dal gruppo. "Abbiamo grandi idee e presto le metteremo in atto, ne vedrete delle ganze".

Cosa aspettarsi, dunque, per la Sede? Qualcosa bolle in pentola, a partire dalla poesia che trovate di seguito. A Santa Croce c'è chi vuol fare sul serio per un posto che ha visto venir su decine e decine di persone che ora, da adulte, vogliono 'ricambiare' l'affetto.