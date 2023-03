Sindaco di Massa sfiduciato, i voti arrivano da parte della sua maggioranza

La maggioranza in Consiglio comunale a Massa ha sfiduciato il sindaco Francesco Persiani, a 2 mesi dalle elezioni. Persiani era stato eletto nel 2018 da una lista civica sostenuta dalla coalizione di centrodestra. Netta la sfiducia, su mozione presentata dal Pd: 19 i voti favorevoli, 11 quelli contrari. Sarà nominato un commissario prefettizio, in carica fino a maggio, quando si terranno le nuove elezioni. Persiani aveva già fatto sapere che si sarebbe ricandidato.

Lega e Forza Italia: "Sfiducia passata grazie a FdI, dinamiche pretestuose"

“Prendiamo atto con rammarico della sfiducia votata ieri in Consiglio Comunale nei confronti del Sindaco di Massa, Persiani. Lo ringraziamo pubblicamente per aver, fino a ieri, lavorato proficuamente per la città”. Lo dichiarano la deputata e vice coordinatore vicario di Forza Italia della Regione Toscana Chiara Tenerini e Andrea Barabotti deputato e responsabile organizzativo della Lega della Regione Toscana che aggiungono: “La mozione di sfiducia presentata dal Pd è passata grazie al sostegno di Fratelli d’Italia. La politica ancora una volta fornisce un cattivo esempio dando la precedenza a dinamiche pretestuose, di natura personalistica e faziosa, a danno degli interessi dei cittadini e del territorio. Desta sconcerto che un partito di governo si presti, a livello locale, a supportare il PD. Episodi del genere minano il rapporto di fiducia tra elettori ed eletti. Noi andremo avanti con serietà e coerenza per completare progetti e opere che abbiamo messo in cantiere da 5 anni a questa parte”.

Chiara Tenerini-Forza Italia

Andrea Barabotti- Lega