Ultimo weekend per la mostra 'Blu Zaffera' a Villa Caruso

Ultimo fine settimana utile per visitare la mostra “Blu Zaffera” presso Villa Caruso a Lastra a Signa. Si tratta di una produzione della Fondazione Museo Montelupo a cura di Benedetta Falteri e Alessio Ferrari e realizzata in collaborazione con le aziende della Strada della Ceramica di Montelupo.

La Zaffera, il decoro del primo quattrocento, di un punto di blu quasi nero trae origine dalla stilizzazione della foglia di quercia, e rappresenta il primo vero passaggio verso la policromia e l’innovazione della ceramica a Montelupo.

Tale decoro è stato il terreno di approfondimento per lo sviluppo di progetti in ambito contemporaneo con l’utilizzo del materiale ceramico, in forma di opere in ceramica, performance artistiche, installazioni video.

16 artisti sono stati invitati a sviluppare un lavoro di ricerca sul tema del Blu Zaffera.

Gli artisti coinvolti sono Eugenio Taccini, Serena Tani, Veronica Fabozzo, Carlotta Fantozzi, Paola Staccioli, Paolo Staccioli, Giulia Cantarutti, Patrizio Bartoloni, Stefano Bartoloni, Beatriz Irene Scotti e Paola Ramondini, Shilha Cintelli, Sergio Pilastri, Ivana Antonini, Giulia Alba Chiara Bono, Marco Ulivieri.

L’esposizione, inaugurata sabato 21 gennaio, ha registrato un ottimo consenso di pubblico, in particolare in occasione delle visite guidate e dei laboratori collaterali organizzati nei fine settimana in collaborazione con alcuni degli artisti che hanno preso parte al progetto.

In occasione dell'ultimo giorno di apertura alle ore 17.00 è prevista la presentazione del catalogo che racconta l’esperienza della mostra come originale opera di produzione collettiva e reinterpretazione in chiave contemporanea di un decoro tradizionale.

Alla presentazione del catalogo, edito da Sfera Edizioni, interverranno assieme agli artisti:

Aglaia Viviani, Assessore alla Cultura Comune di Montelupo Fiorentino

Stefano Calistri, Presidente Associazione Villa Caruso

Alessio Ferrari, Conservatore del Museo Montelupo

Benedetta Falteri, Direttore Fondazione Museo Montelupo

SEGUIRANNO BRINDISI E VISITA ALLA MOSTRA CON GLI ARTISTI

In occasione del finissage la mostra rimane aperta fino alle ore 19.



Ingresso gratuito

Villa Caruso Bellosguardo

MUSEO ENRICO CARUSO

Via di Bellosguardo, 54

Lastra a Signa (FI)

www.villacaruso.it

Per informazioni e prenotazioni:

Associazione Villa Caruso

Ph. +39 055 87.21.783

Email: info@villacaruso.it

Museo della Ceramica di Montelupo

Piazza Vittorio Veneto 11

Montelupo Fiorentino (FI)

Ph. +39 0571 1590300

Email: info@museomontelupo.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa