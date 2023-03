URP della Giunta regionale, oltre 33mila richieste evase nel 2022

Nel corso del 2022 l’Ufficio relazioni con il pubblico della Giunta regionale toscana (sede in via di Novoli 26 a Firenze) ha evaso ben 33.215 richieste arrivate dai cittadini. Un volume di contatti notevole, quasi doppio rispetto ai circa 18.000 contatti l’anno registrati negli anni precedenti alla pandemia.

“Il lavoro del nostro Urp non è solo cresciuto, si è evoluto – spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – in relazione alle novità tecnologiche necessarie per interfacciarsi con i servizi on line della Regione. Probabilmente anche a seguito della maggiore predisposizione all’uso degli strumenti informatici maturata dalla popolazione durante la pandemia, sono cresciuti i contatti via email e via web, che si sono affiancati alle tradizionali telefonate o agli incontri in presenza. Questi dati dimostrano l’importanza dell’Urp come raccordo tra l’istituzione e la cittadinanza, uno strumento che vogliamo potenziare partendo dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, anche in vista del prossimo rilascio di un nuovo sito istituzionale ancora più orientato sui servizi al cittadino”.

Nel dettaglio, nel corso dell’anno 2022 all’Urp della Regione Toscana sono arrivate 19.735 richieste via telefono, 9.564 via mail, 2.832 tramite incontri in presenza (su prenotazione), 225 via web attraverso il canale on line per l’invio di segnalazioni.

Rispetto al 2021 sono diminuite le richieste a tema sanitario (8.642), superate da quelle riguardanti tecnologia e informazione (8.679). Significativo anche il numero di richieste che hanno riguardato tematiche ambientali (3.000), tasse, tributi e sanzioni amministrative (2.042), politiche sociali (1.895) e agricoltura (1.413). L’Urp ha ricevuto inoltre circa 1660 richieste di informazioni non specifiche e per lo più mirate ad ottenere un orientamento all’interno della pubblica amministrazione toscana.

A rivolgersi all’Urp sono stati in larga maggioranza privati cittadini, di età compresa tra i 35 ed i 60 anni, per chiedere informazioni sui servizi erogati dalla Regione Toscana o per accedere ad atti, ma anche per effettuare segnalazioni e sporgere reclamo. Il 53,49% degli utenti al termine del servizio ha dichiarato di essere molto soddisfatto della chiarezza delle risposte ottenute, il 15,12 si è dichiarato ‘abbastanza soddisfatto’, il 6,98% ‘poco soddisfatto’, mentre gli scontenti sono stati il 24,42%.

Sulla base delle esigenze emerse durante lo stato di emergenza sanitaria l’Urp ha proseguito e incrementato l’attività di attivazione di tessere sanitarie e rilascio di identità SPID.

Sono state attivate 1584 tessere sanitarie e rilasciate circa 1000 identità digitali SPID.

Si ricorda che l'Urp della Giunta regionale svolge inoltre il coordinamento della Rete degli sportelli informativi della Toscana (attualmente composta da 653 Urp/sportelli), occupandosi della comunicazione e diffusione delle informazioni, alimentando il portale della Rete e curando lo sviluppo del software di gestione di back office che viene messo a disposizione degli Urp e degli sportelli sul territorio regionale. Nel corso del 2022 lo strumento è stato totalmente cambiato per adeguarlo alle nuove tecnologie e per rispondere alle varie richieste degli enti, soprattutto in merito alla registrazione e gestione di segnalazioni e reclami. Il supporto e l’attività formativa verso gli enti del territorio sono proseguite per garantire la regolare attività degli sportelli.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa