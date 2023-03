EcoPark, ciclabili e raddoppio ferroviario: il Pd di Empoli in tour nelle frazioni

"Frazioni al Centro", Ponte a Elsa

Ponte a Elsa, Serravalle, Fontanella e Marcignana. Queste le zone della città che hanno ospitato nelle ultime due settimane "Frazioni al centro", iniziativa promossa dal Partito Democratico e dalle liste Questa è Empoli e Radici & Futuro, con la volontà di riprendere il percorso di assemblee cittadine, interrotto dall'emergenza Covid.

Il via imminente al cantiere che porterà alla nascita dell'EcoPark è stato uno fra i temi centrali dell'appuntamento di Ponte a Elsa, dove la sindaca Brenda Barnini e la giunta hanno colto l'occasione anche per fare il punto su manutenzioni fatte e da fare e progetti per il territorio. "In questi anni, quando ci siamo visti - ha ricordato la sindaca in apertura di incontro, rivolgendosi ai cittadini – abbiamo principalmente parlato dell’Ecomostro, lo definirei il problema di più lunga data in questa parte di città. Adesso ne parlo con soddisfazione: abbiamo lavorato perché il problema si potesse risolvere alla radice e, dopo aver partecipato all’asta, essere entrati in possesso della parte relativa al fallimento, dopo aver avviato e concluso la trattativa per acquisire l’altra quota parte e ancora dopo aver sviluppato il progetto di rigenerazione e intercettato finanziamenti poi divenuti fondi PNRR, sono ad annunciare la firma del contratto con la ditta che si occuperà dei lavori: entro la fine di marzo, prenderà il via la fase di demolizione dell'edificio abbandonato. La conclusione di questa prima parte del cantiere è prevista per l'inizio dell'estate, a seguire prenderà il via il percorso di ricostruzione di quello che sarà l'EcoPark. Il cantiere, secondo i tempi previsti dal bando, dovrà essere concluso entro marzo 2026". È stato quindi nuovamente illustrato il progetto che accoglierà, oltre a parcheggio e posti auto, un primo piano con servizi per la popolazione, fra i quali un presidio sanitario gestito dalla Società della salute. "Ci saranno poi spazi per doposcuola e socializzazione e altri spazi destinati ad attività più ludiche e di intrattenimento da realizzare anche con la collaborazione delle associazioni, come l’associazione Ludicomix. Con questa terremo fede all’impegno preso di dedicare un luogo alla memoria di Gianluca Cannarile, grande amante dei 'mattoncini' Lego e anima di tante manifestazioni, scomparso prematuramente", ha annunciato la sindaca, per poi ricordare, restando in tema finanziamenti PNRR per la frazione, che "complessivamente attiveremo 7 milioni di investimento: insieme all'EcoPark, interesseranno la riqualificazione degli alloggi Erp e degli spazi aperti, la realizzazione di percorsi ciclabili e la sistemazione del palazzetto dello sport. In quest'ultimo caso, i lavori partiranno a breve così da avere già da settembre il palazzetto in funzione e da avviare la ricerca di un nuovo gestore".

"Frazioni al Centro", Serravalle

A Serravalle, prima di passare la parola ai cittadini che come sempre hanno proposto spunti di riflessione e segnalazioni preziose, la sindaca ha fatto il punto sullo stato dell'arte del cantiere della bretella di collegamento fra la Statale 67 e il quartiere. "Viaggia come da tabella di marcia - ha spiegato - La fine dei lavori e l'apertura della strada è prevista per il mese di settembre. Abbiamo scelto di non aspettare che venisse realizzata da privati che faranno e questa scelta si è rivelata decisiva. Sono convinta che l’apertura di questa strada cambierà la vivibilità della zona". Fra gli altri argomenti toccati, i lavori per la pista ciclabile di via delle Olimpiadi, "che hanno visto lo stop per problematiche con la ditta: a breve potremo rescindere il contratto, passare a un'altra ditta e concludere in tempi brevi l'opera". E ancora la costruzione della nuova primaria dietro le scuole secondarie di primo grado Vanghetti, "un cantiere impegnativo che ha subito un rallentamento perché durante gli scavi per la realizzazione della palestra sono stati trovati manufatti di valore archeologico. Sono state invece fatte le fondazioni dell'edificio scolastico, una scuola concepita con moderne tecnologie, sostenibile dal punto di vista ambientale: avrà 10 aule e consentirà l’abbandono della vecchia scuola di Pontorme. Un investimento da più di 5 milioni tutto con risorse del Comune". Illustrata la riqualificazione della piazzetta che affaccia su via Guido Rossa e gli interventi compiuti a più riprese nel parco di Serravalle, "troppe volte vittima di vandalismi", la sindaca ha parlato dello stadio Castellani, spiegando che "l'amministrazione ha immaginato l'alienazione del bene, ha fatto fare la valutazione all’Agenzia delle entrate ed è in corso una procedura da definire dal punto di vista urbanistico. Stiamo facendo ancora valutazioni e approfondimenti ma quello che è certo è che mi piacerebbe lasciare una soluzione trovata con giusto equilibrio fra compatibilità urbanistiche, destinazioni di funzioni che mancano e l’ambizione dell’Empoli di portare a casa uno stadio all’altezza".

"Frazioni al Centro", Fontanella

L'ampliamento del cimitero, "fermato a causa di difficoltà da parte della ditta e pronto a ripartire in primavera, al termine dell'iter previsto in questi casi". La sr 429, con le criticità legate all'inchiesta sul Keu, "in merito alla quale al Comune è stato presentato il piano di caratterizzazione, fermo restando che al momento tutte le indagini eseguite hanno rilevato l'assenza di contaminazione di suolo e acque", e con nuove prospettive per la vecchia sr 429. "La prospettiva sulla quale stiamo lavorando - ha evidenziato la sindaca Barnini - è relativa alla possibilità che diventi strada urbana, quindi a carico del Comune: questo ci permetterebbe di progettare il rifacimento dell'assetto della strada inserendo anche la pista ciclabile". Questi alcuni dei temi toccati nel corso dell'assemblea pubblica che ha visto al centro anche la questione del raddoppio ferroviario sulla tratta Empoli-Granaiolo, con i cittadini al lavoro per costituirsi come comitato comprensibilmente preoccupati dalle conseguenze che deriverebbero dalla realizzazione dell'opera. "Si tratta di un'opera commissariata, il cui iter quindi va fuori dal perimetro ordinario - ha evidenziato la sindaca - Al momento Ferrovie non ha ancora individuato il soggetto che dovrà occuparsi della progettazione definitiva, quindi manca al Comune l'interlocutore con il quale dialogare per evidenziare gli elementi che devono essere presi in carico e a quali criticità deve essere data risposta".

Sicurezza stradale, con la richiesta di maggiore illuminazione soprattutto sui tratti di competenza della Città Metropolitana e di una pista ciclabile o di un marciapiede lungo via Lucchese. Ma anche gli spazi della scuola primaria, di nuova realizzazione, aperta da circa un anno. Sono alcuni dei temi al centro dell'assemblea di Marcignana dove la sindaca ha fatto il punto sul tema delle manutenzioni, con quella stradali fra i principali obiettivi di questo 2023, ma anche sugli interventi di efficientamento della pubblica illuminazione e sul Patto per il verde, un progetto innovativo che renderà gli stessi cittadini protagonisti dello sviluppo 'green' della città. Rispondendo alle domande dei presenti, numerosi, la sindaca Barnini ha fra l'altro annunciato in quanto alla viabilità e alla richiesta di maggiore sicurezza che arriva dai residenti: "Stiamo lavorando con MetroCittà per individuare tratti di strada da rendere urbane, così da garantire specifiche misure di sicurezza grazie all'intervento del Comune. Detto questo, laddove mi chiedete la realizzazione di piste ciclabili o marciapiedi è importante ricordare che la fattibilità, oltre al reperimento delle risorse, è legata anche a dati tecnici come l’ampiezza della carreggiata".

Il calendario di "Frazioni al centro" proseguirà nelle case del popolo di Brusciana (7 marzo, ore 21.30), Corniola (9 marzo, ore 21.30), Santa Maria (11 marzo, ore 10.30), Villanuova (14 marzo, ore 21.30), Cortenuova (16 marzo, ore 21.30), Sant'Andrea (20 marzo, ore 21.30), Monterappoli (21 marzo, ore 21.30), Pozzale (27 marzo, ore 21.30) e Pontorme (28 marzo, ore 21.30). Nel mese di aprile, con luogo e data al momento da definire, si terrà infine l'iniziativa conclusiva relativa al 'centro'.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio stampa