Da Lucca al Kenya per interventi agli occhi su 26 bambini

Sabato 4 marzo personale Asl dell’Oculistica di Lucca partirà in missione dall’Italia per andare a operare 26 bambini in Kenia nell’ambito del progetto regionale proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con l’obbiettivo di realizzare un centro di Oftalmologia pediatrica a Eldoret Kenya, nel centro nord occidentale del Paese.

Dell’équipe in partenza per l’Africa fanno parte il direttore dell’Oculistica di Lucca dottor Fausto Trivella, il dottor Emilio Jose Silva Schott, specializzando in formazione, e la ferrista Elena Bertolozzi, che effettueranno interventi chirurgici su piccoli pazienti con malformazioni congenite orbito palpebrali, danni al sistema lacrimale e traumi.

Il progetto è in carico all’Azienda USL Toscana nord ovest e ha come partner operativo l’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità IAPB Toscana.

Le azioni vengono inoltre portate avanti in partnership, tra gli altri – oltre all’OMS – con Ministero della Sanità del Kenya, Lions Kenya, Lions Fondation USA, Ospedale pediatrico Meyer di Firenze, Croce Rossa Italiana, Croce Rossa del Kenya, Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

Il progetto fa riferimento a un territorio abitato da circa 25 milioni di persone, che comprende anche parte dell'Uganda orientale e del Sudan meridionale.

Il sistema sanitario pubblico della Toscana, e in questo caso il personale dell’Oculistica, ha anche un ruolo fondamentale di formazione del personale locale, sia in ambito ospedaliero - nel Centro Universitario MTRH (Moi Teaching and Referral Hospital) di Eldoret - sia nei confronti degli altri operatori sanitari di questo vastissimo territorio.

Il progetto, tra l’altro, vede collaborare OMS per la prima volta con un sistema sanitario di una regione europea con il compito strategico, appunto, di formare il personale del posto. Questo ruolo innovativo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nasce anche da una consolidata collaborazione con IAPB, in particolar per quanto riguarda la riabilitazione visiva.

Fonte: Asl Nord Ovest