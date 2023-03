Otto marzo, due eventi per le scuole a Pontedera

Nell'ambito delle iniziative per la Giornata internazionale delle Donne due gli appuntamenti riservati agli studenti delle scuole pontederesi. Il primo, al quale si riferiscono le foto, si è svolto è stamani al Teatro Era con la messa in scena dello spettacolo Malacarne, a cura della compagnia Semi Volanti.

Il secondo è fissato proprio per il giorno 8 marzo, quando in sala del Consiglio, a Palazzo Comunale, gli studenti e le studentesse del progetto toponomastica femminile incontreranno la Giunta, nell'ambito del percorso portato avanti nelle scuole per l'intitolazione delle piste ciclabili cittadine a figure di donne.

Sarà una occasione di confronto con i ragazzi coinvolti nel progetto che mira a colmare il gap di genere nella toponomastica. Il Comune di Pontedera ha infatti aderito alla campagna promossa dall'Associazione Toponomastica femminile e dalla Commissione Pari Opportunità della Regione con il patrocinio di Anci e intitolerà i percorsi ciclabili a donne, proprio partendo dal lavoro svolto dagli studenti.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa