'Smarrimento', Lucia Mascino in scena a Certaldo

Ultimo appuntamento per la stagione teatrale 2022/2023 del Teatro Boccaccio di Certaldo che, dopo i sold put di Paolo Migone e Alessandro Benvenuti, si prepara a chiudere in bellezza con "Smarrimento" per e con Lucia Mascino. Uno spettacolo tutto al femminile, interpretato da una grande attrice, scritto e diretto da Lucia Calamaro, pluripremiata drammaturga e scrittrice, autrice di L’origine del mondo, La vita ferma e Si nota all’imbrunire. Non poteva essere diversamente, visto che l’appuntamento non è in programma per una data qualunque, ma per le 21 di mercoledì 8 marzo, giornata internazionale della donna.

In scena una scrittrice in crisi, alle prese con i suoi personaggi e i tanti incipit a cui non riesce a dar seguito. Delicata, sensibile, attenta a ogni sfumatura, la protagonista si muove tra i soggetti dei suoi potenziali romanzi che risvegliano le tante questioni esistenziali e professionali sospese. E in questo smarrimento, che si fa ragionamento comico sull’esistenza, riscopre la sua indomabile spinta creativa.

Smarrimento è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare. Di quel momento in cui la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia insomma, creando presenza dove prima c’era assenza.

Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale congiunta, organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, ChiantiBanca.