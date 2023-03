T.N.T. Empoli si prepara ai campionati regionali di Livorno

Manifestazione di gala - in corso fino al prossimo 12 marzo - per 17 portacolori del T.N.T. Empoli in occasione dei campionati regionali invernali Categoria, vasca corta, presso la piscina 'La Bastia' a Livorno. I biancazzurri, guidati dal presidente e d.t. Giovanni Pistelli, vanno in cerca di brillanti prestazioni nella rassegna a cui sono iscritti, sommando il settore femminile e quello maschile, 919 atleti tesserati con 31 società toscane.

A calarsi per prime in acqua sono le donne con 6 nuotatrici del club nel parco di Serravalle che hanno acquisito il diritto, attraverso le qualifiche, di competere in 20 gare: Nassim Salamate (Ragazzi, classe 2010) e Anita Savino (Cadetti, 2006) cinque; Ester Iula (Senior, 2004) e Tiaré Rebecca Bellucci (Senior, 2004) tre; Vittoria Giovannetti (Junior, 2008) e Lavinia Savino (Ragazzi, 2010) due. Quindi sarà il turno di 11 uomini per un totale di 34 prove: il tecnico degli Esordienti, in possesso dei migliori tempi cronometrici sui 100 e 200 rana, Alessandro Zannelli (Senior, 1996) e Andrea Nania (Ragazzi, 2007) sei; Leonardo Mancini (Ragazzi, 2007) quattro; Sirio Bartalucci (Ragazzi, 2008), Stefano Borzellino (Junior, 2005), Marco Buti (Ragazzi, 2007) e Mattia Firenzuoli (Ragazzi, 2009) tre; Kevin Cortini (Cadetti, 2003) e Mattia Merighi (Junior, 2006) due; Andrea Leonardo Doccini (Ragazzi, 2007) e Daniele Toni (Senior, 2000) una.