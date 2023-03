"Ciao Pasqualino", Empoli piange lo storico calciatore azzurro Malvolti

Pasquale Malvolti

Empoli, la città e i tifosi azzurri, piangono oggi la scomparsa di uno storico giocatore. È morto all'età di 84 anni Pasquale Malvolti, calciatore e capitano dell'Empoli negli anni 60. Malvolti, abile difensore, indossò la maglia azzurra dal 1963 e i suoi anni di gioco sono ricordati dai tifosi più appassionati, perché in quelle stagioni l'Empoli era appena tornato in serie C. Il calciatore, empolese doc, giocò in squadra per tre stagioni e poi ricoprì il ruolo di responsabile tecnico del vivaio azzurro.

L'Empoli Fc lo ricorda sulla propria pagina facebook ufficiale, con una foto dell'epoca, "Ciao Pasqualino", scrive la squadra salutando il giocatore con il soprannome con cui era conosciuto.

Malvolti lascia moglie, figli e nipoti. La salma si trova alle cappelle del commiato dell'ospedale San Giuseppe di Empoli fino a lunedì 6 marzo. Nello stesso giorno si terranno i funerali, presso la chiesa di San Michele Arcangelo a Pontorme alle ore 14.