Patente e revisione scadute, 5 conducenti multati nel Cecinese

Controlli notturni sulle strade di Cecina da parte dei carabinieri. Durante il servizio, che ha visto al lavoro numerose pattuglie per il contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti e per la verifica del rispetto della circolazione stradale e repressione della guida sotto l'effetto di alcol, i carabinieri hanno eseguito controlli lungo le principali arterie stradali e in diversi luoghi di ritrovo notturno in tutto il cecinese, identificando 109 persone e controllando 60 veicoli. Tra questi sono state elevate sei sanzioni a cinque conducenti, per patente e revisione scadute.

In particolare a Cecina un 38enne è stato sanzionato perché sorpreso alla guida con patente scaduta mentre altri tre guidatori, tra i 27 e i 65 anni, sono stati sanzionati per mancata revisione dei veicoli sui quali viaggiavano. Altre sanzioni elevate a Donoratico dove i carabinieri hanno fermato un 46enne, trovato alla guida con patente e revisione scadute. Durante i controlli su un'auto, un passeggero di 26 anni è stato trovato in possesso di 0,37 grammi di hashish e pertanto è stato segnalato alla prefettura di Livorno come assuntore di sostanze stupefacenti.

A Rosignano Marittimo i carabinieri, durante un controllo ad un soggetto sottoposto a misura cautelare, hanno avvertito un odore sospetto provenire dall'abitazione. Scattata la perquisizione a carico dell'uomo e del coinquilino, un 59enne, quest'ultimo è stato trovato in possesso di 4,8 grammi di marijuana ed è stato segnalato alla prefettura di Livorno. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, in orario diurno e notturno.