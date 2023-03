"Sous le ciel de Paris", allo Shalom l'omaggio a Edith Piaf con Anna Maria Castelli

Un omaggio dedicato alla grande voce francese Edith Piaf con la cantattrice Anna Maria Castelli. Andrà in scena sul palcoscenico del Teatro Shalom, giovedì 16 marzo 2023, alle 21, il recital ‘Sous le ciel de Paris’, nell’ambito della stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli.

In programma le canzoni più celebri e affascinanti dell’artista francese come Les feuilles mortes, Milord, Padam padam, Non, Je ne regrette rien e molte altre.

LO SPETTACOLO MUSICALE - Sous le ciel de Paris, recital dedicato a Edith Piaf, crea un percorso fra i brani più interessanti e popolari della grande icona della canzone francese. Un vero e proprio miracolo di modernità reso possibile sia dalle straordinarie qualità vocali ed interpretative di Anna Maria Castelli sia dai suggestivi e raffinati arrangiamenti composti appositamente per lei da Alessandro Palazzani, capaci di trasportare l'ascoltatore nelle tipiche atmosfere francesi della prima metà del '900. Ad accompagnarla tre musicisti: il chitarrista argentino Adriàn Fioramonti, Thomas Sinigaglia alla fisarmonica e al contrabbasso Vittorio Fioramonti.

LA CANTATTRICE - Anna Maria Castelli inizia in giovane età un’attività artistica che la porta a cantare in tutta Europa e nel mondo, prevalentemente come artista jazz. Nel 2002 ha portato in scena a Vilnius e Kaunas la prima mondiale assoluta de L’Opéra du Pauvre, composizione inedita per sola voce cantante e recitante, orchestra sinfonica e coro ispirata alle canzoni di Léo Ferré. Ama definirsi “Cantattrice”: per questa sua peculiarità nel 2004 viene invitata come artista del genere Teatro Canzone alla prima edizione del Festival “Giorgio Gaber” di Viareggio, dove viene individuata tra i dieci artisti “eredi” di questo difficile genere. Nel 2005, dopo il suo primo tour argentino, dà vita, insieme al Premio Oscar Luis Bacalov, al duo “Miti del tango”. Cospicua la sua discografia e le recenti collaborazioni con i maggiori artisti del jazz italiano.

I MUSICISTI - Adriàn Carlos Fioramonti è un chitarrista argentino, radicato in Italia da vent’anni. Nel 1996 inizia la sua collaborazione con il “Quintetto Progetto Piazzolla” che nel 2000 si presenta alla V Cumbre Mundial del Tango. Inizia così una brillante carriera che lo porta ad esibirsi in Europa e America latina a fianco di artisti celebri.

Thomas Sinigaglia ha frequentato i corsi di arrangiamento e composizione jazz ai seminari di "Siena Jazz” e masterclass di fisarmonica con Richard Galliano e Frank Marocco e di musica sudamericana con Gabriele Mirabassi. È vincitore di concorsi nazionali ed internazionali. Lavora inoltre in ambito teatrale come musicista di scena e compositore/arrangiatore collaborando con registi e attori.

Vittorio Fioramonti, classe 1998, è un polistrumentista e compositore. Ha pubblicato i suoi primi due singoli del suo EP Don’t Lie in uscita nei prossimi mesi. Ha inoltre partecipato nella registrazione di di-versi cd come Un saluto alle nuvole di OTEME, Canzoni Piccole di Daisy&Uncle ed altri.

BIGLIETTI - Intero 12 euro / ridotto 10 euro, la riduzione per Soci Unicoop Firenze e associazioni Convenzionate, over 65 e under 26. I biglietti sono in vendita da Libreria Rinascita (via Ridolfi, 53 – Tel. 0571 72746), Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli, 19 – Tel. 0571 74056) e online su eventbrite.it.

PROSSIMO APPUNTAMENTO - Giovedì 30 marzo 2023, alle 21, al Teatro Excelsior con il concerto “Il Classico Morgan” in coproduzione con l’associazione Mosaico.

INFORMAZIONI - Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria, 16 – Empoli | 0571 711122 – 373/7899915, csmfb@centrobusoni.org. Per consultare la programmazione: www.centrobusoni.org/concerti-stagione-2023.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa