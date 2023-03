I volontari ospedalieri ritornano al San Giuseppe dopo gli anni della pandemia

A partire da oggi i volontari dell’Associazione Avo Evi (Associazione Volontari Ospedalieri Empolese Valdarno Inferiore) rientrano all’interno del San Giuseppe per proseguire con l’attività di supporto dei pazienti in Ospedale oltre che in alcune strutture residenziali del territorio.

La missione dell'Associazione è quella di stare vicino alle fragilità, attraverso quegli strumenti che fanno di ciascuna persona un essere umano: l'ascolto dell'altro, la condivisione delle emozioni, il sorriso. Ogni volontario si mette a disposizione in un progetto individuale e associativo di rispetto e attenzione verso l'altro.

L' Associazione è in continuo divenire, attenta a cogliere i nuovi bisogni del territorio, mantenendosi coerente con i propri principi fondanti. Da questa visione nascono le più recenti tipologie di servizio svolto, il domiciliare e quello in appartamenti supportati.

Avo Evi collabora già da tempo con l’Ospedale San Giuseppe, grazie ad una convenzione stipulata tra l’Azienda sanitaria e l’Associazione, con l’obiettivo di concorrere all’umanizzazione delle cure in Ospedale a Empoli, promuovendo la capacità di dialogo con gli assistiti, dedicandosi alla loro accoglienza, all’aiuto nelle piccole necessità, al dialogo per risolvere le difficoltà esterne ed interne, al colloquio ed all'aiuto al malato, all'organizzazione del tempo libero.

“Siamo felici della ripresa di questa attività di AVO EVI in presenza all’interno del nostro presidio ospedaliero dopo una sospensione temporanea a causa della pandemia- afferma la dottoressa Silvia Guarducci- crediamo molto nel supporto delle Associazioni di volontariato come questa che contribuiscono all’accoglienza del paziente sotto diversi punti di vista al fine di migliorare maggiormente la qualità dell’assistenza.”

La pandemia è stata un momento molto difficile anche per l'Avo Evi. La chiusura delle strutture sanitarie alle visite ha bloccato l'attività dei volontari per quasi due anni. Sono state utilizzate le comunicazioni da remoto per mantenere le relazioni instaurate con gli ospiti delle strutture, si sono attivati piccoli servizi pratici, come fare commissioni per conto di chi non poteva uscire per la sua fragilità e sono stati messi in cantiere progetti che si sono concretizzati negli ultimi mesi, come la collaborazione con l' Emporio Solidale di Empoli e la partecipazione alla Scuola delle Autonomie della Cooperativa Colori.

“Adesso che l'emergenza sanitaria sta finendo e stiamo tornando alla normalità, è imminente il rientro dei volontari all'interno dell' Ospedale di Empoli e delle RSA di Montespertoli, Fucecchio, San Miniato, Santa Croce e Castelfranco Di Sotto. Un rientro tanto atteso e desiderato: una ripartenza che è un nuovo inizio, stando sempre vicini gli uni agli altri per costruire una comunità consapevole- sottolinea la Presidente Avo Evi Gabriella Barbetti”.

L'Avo Evi - Associazione Volontari Ospedalieri Empolese Valdarno Inferiore - è una Associazione di volontariato attiva su quello che adesso è il territorio dell' Asl Toscana Centro dal 1989. La zona coperta dal servizio di volontariato é molto ampia e si estende da Montespertoli a Castelfranco Di Sotto. Il servizio di volontariato, completamente gratuito, viene svolto inizialmente soltanto in Ospedale (da cui il nome Associazione Volontari Ospedalieri ) e successivamente anche nelle RSA - Residenze Sanitarie Assistenziali.

Fonte: Asl Toscana Centro