In autostrada con 26 kg di hashish: arrestato a Viareggio

La Polizia di Stato di Lucca, lungo l’Autostrada A12 ha intercettato e arrestato un trafficante di droga trovato in possesso di 26 kg di hascisc.

Intorno alle 12:00 di venerdì scorso, una pattuglia della Polizia Stradale di Viareggio ha fermato per un controllo lungo la carreggiata sud della A12, una Bmw con targa italiana e con a bordo una persona straniera.

Il conducente, un marocchino di 25 anni, dopo essersi fermato in corsia di emergenza ha abbandonato il veicolo, scavalcato il guardrail e la recinzione dell’autostrada ed è fuggito nei campi. Non aveva messo in conto, però, che i poliziotti potessero stargli dietro e, infatti, dopo un breve inseguimento, lo hanno immediatamente fermato. Dal bagagliaio e dal vano sotto sedile sono saltati fuori tanti pacchi di hascisc, per un totale di 26 Kg, che avrebbero fruttato sul mercato dello spaccio oltre 300.000; aveva anche denaro contante, per oltre 750€, con buone probabilità frutto dell’attività di spaccio.

L’uomo, dopo essere stato soccorso all’ospedale di Versilia a seguito della contusione riportata a una gamba nello scavalcare l’autostrada, veniva arrestato e condotto presso la casa circondariale di Massa.

La droga, l’auto e il denaro sono stati sequestrati.