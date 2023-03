Cardinale Betori in Comune a Lastra a Signa

In occasione delle visite pastorali che il cardinale e arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori sta svolgendo nel territorio delle Signe, venerdì 10 marzo alle 18 l’amministrazione comunale di Lastra a Signa ha organizzato un’iniziativa di incontro e saluto per il cardinale presso la sala consiliare del palazzo comunale. Presenti il sindaco Angela Bagni, la giunta comunale, il consiglio comunale. Sono stati invitati a partecipare le associazioni locali di volontariato e sportive, la dirigente scolastica Eleonora Marchionni, i rappresentanti della scuola e gli studenti del consiglio comunale dei ragazzi, l’Arma dei Carabinieri, i rappresentanti dei Centri commerciali naturali Lastra Shopping e In Centro a Ginestra. Nel corso del pomeriggio si terranno interventi istituzionali e si esibiranno la Banda musicale della Misericordia di Malmantile, la Corale di Lastra e l’Accademia musicale Caruso.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa