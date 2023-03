Controlli alla stazione di Empoli, Azione: "Soddisfatti. Basta violenza nel cuore della città"

Nei giorni scorsi, abbiamo avuto il piacere di veder attivato, da parte della polizia municipale e delle altre forze dell’ordine, un presidio di fronte alla Stazione di Empoli. Nei giorni scorsi, come Empoli in Azione ci eravamo più volte pronunciati in questo senso, auspicando iniziative atte ad incrementare la sicurezza dell’area circostante la Stazione, a seguito dei vari spiacevoli episodi che nell’area di erano verificato.

Ci eravamo resi parte attiva nel proporre soluzioni fattive per dare risposta alla sensazione di insicurezza della cittadinanza, e per arginare i fenomeni che già troppe volte si erano verificati nella zona. Esprimiamo pertanto la nostra soddisfazione per quanto adesso realizzato, e rivolgiamo un plauso al Prefetto ed al Questore per aver dato riscontro alle esigenze del nostro territorio, ed aver attivato sotto il loro diretto coordinamento le operazioni di controllo e di sicurezza oggi in essere.

Invitiamo l’Amministrazione Comunale a tenere alta la guardia sulla sicurezza dell’area, affinchè si consolidi nel tempo la percezione che non saranno tollerati altri episodi di violenza nel cuore della nostra Città.