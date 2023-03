Dà in escandescenze sulla volante e morde un poliziotto

Fermato in via Palazzuolo a Firenze, ha morso un poliziotto su una mano. Un 33enne di origini marocchine è stato arrestato.

Fermato in un luogo dove poco prima aveva danneggiato senza motivo alcune auto in sosta, è finito a bordo di una volante per essere identificato e denunciato. Ma una volta in viaggio verso la Questura ha dato in escandescenza nell’abitacolo della pantera.

I poliziotti sono stati costretti un pit-stop in via Martelli per verificare le sue condizioni. Appena hanno aperto una delle portiere posteriori il 33enne ha morso la mano di un agente. I tutori dell’ordine, rimasti entrambi contusi, alla fine lo hanno bloccato definitivamente riportando la situazione alla normalità. L’uomo è stato arrestato.