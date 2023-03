Due manifestazioni in centro a Firenze, modifiche al servizio bus

Domani, mercoledì 8 marzo, in occasione di due manifestazioni con corteo nel centro di Firenze, il servizio di Autolinee Toscane potrà subire momentanee deviazioni.

Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30, in base alla posizione e movimento dei cortei, il servizio dovrà necessariamente variare e le linee in transito lungo i percorsi del corteo, potranno subire disagi o modifiche, anche sulla base delle chiusure disposte, e comunque fino alla conclusione delle manifestazioni. Saranno principalmente coinvolte le linee 1, 6, 11, 14, 17, 23, 31, 32, 36, 37, C1, C2, C3, C4. Essendo coinvolte direttamente quattordici linee che attraversano il centro storico e la città, tutta la rete potrebbe subire rallentamenti o ritardi.

La prima manifestazione con corteo, prevista nella mattinata, inizierà dalle 10:00 da Piazza D’Azeglio passando da Via della Colonna, Borgo Pinti, Via di Mezzo, Via Fiesolana, Piazza Salvemini, Via Pietrapiana, Via dei Pepi, Piazza Santa Croce, Borgo dei Greci, Piazza San Firenze, Via dei Leoni, Via dei Castellani, Piazza dei Giudici, Lungarno Diaz, Ponte alle Grazie, Lungarno Torregiani, Via dei Bardi, Borgo San Iacopo, Piazza dei Frescobaldi, Ponte Santa Trinita, Lungarno Corsini, Piazza Goldoni, Via dei Fossi, Piazza Santa Maria Novella, Via dei Banchi, Via Cerretani, Via dei Conti, Piazza Madonna degli Aldobrandini, Via del Canto dei Nelli, Via Ginori, Via Guelfa, Via Alfani, Via dei Servi e arrivo in Piazza SS. Annunziata. La conclusione è prevista intorno alle 13:00.

La seconda manifestazione con corteo, prevista nel pomeriggio, inizierà dalle 15.30 da Piazza della Santissima Annunziata, passando per Via Cesare Battisti, Piazza San Marco, Via Cavour, Via dei Gori, Via del Canto dei Nelli, Piazza Madonna degli Aldobrandini, Via dei Conti, Via Cerretani, Via Panzani, Via dei Banchi, Piazza Santa Maria Novella, Via dei Fossi, Piazza Goldoni, Lungarno Corsini, Ponte Santa Trinita, Via Maggio, Via Michelozzi, Piazza Santo Spirito. La conclusione è prevista intono alle 18.30.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio Stampa