Le eccellenze enogastronomiche senesi a Vinitaly

Il mondo dell’enogastronomia si ritrova come ogni anno a Vinitaly e in occasione della 55esima edizione due eccellenze agroalimentari senesi verranno presentate martedì 4 aprile durante l’evento ‘Siena, Cuneo e Brescia: vino e salumi della tradizione’ che si svolgerà a Verona nel padiglione D nello stand di Confagricoltura.

Una missione particolarmente apprezzata dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo: “È così che vogliamo raccontare quanta qualità ci sia nelle nostre terre, in particolare in quelle di Siena. La produzione vitivinicola con i Supertuscan, un gioiellino riconosciuto in tutto il mondo. Poi la cinta senese, che fino a pochi anni fa sembrava destinata all’estinzione. In realtà grazie alle politiche pubbliche, grazie all’impegno, alla passione e alla determinazione di tanti agricoltori e di tanti allevatori è un’altra delle eccellenze che possiamo portare in giro per il mondo”.

“Vinitaly - ha concluso Mazzeo - è un momento importante in cui far conoscere la qualità della nostra produzione e la bellezza della nostra terra”.

Il vicepresidente Stefano Scaramelli ha sottolineato come “il Consiglio regionale della Toscana sia vicino e al fianco dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena per un’iniziativa che va oltre i confini regionali, che mette insieme una sinergia di lavoro di produzioni tipiche dei territori, insieme a Cuneo e Brescia dove Confagricoltura collabora insieme a noi. Un’iniziativa congiunta che porta avanti le produzioni di qualità, mettendo in connessione i territori e creando delle opportunità per le imprese. Le istituzioni, come nel nostro caso, possono essere al fianco delle aziende, promuovendo le eccellenze del territorio toscano”.

Un evento realizzato grazie all’impegno dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena che ha organizzato un’importante occasione di confronto come ha ricordato il presidente Nicola Ciuffi “è sicuramente una partecipazione importante e io vorrei riassumerla in tre termini: impresa, tradizione e innovazione. Tre termini che racchiudono il messaggio che vogliamo trasmettere. È un’occasione per promuovere due prodotti come i Supertuscan e la cinta senese che sono legati sia alla tradizione che all’innovazione, grazie all’impegno dei nostri imprenditori agricoli”.

“Il Vinitaly – ha confermato il direttore dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena Gianluca Cavicchioli - per noi è un’occasione molto importante per evidenziare l’attività dei nostri imprenditori agricoli. Portiamo due testimonial d’eccezione: la cinta senese e i Supertuscan che dimostrano cosa possono fare l’innovazione e la tradizione. Qualità, eccellenza e attenzione sono le parole chiave dell’impegno dei nostri imprenditori”.

Erano presenti alla conferenza stampa le consigliere regionali Anna Paris ed Elena Rosignoli e Massimo Guasconi presidente della Camera di Commercio di Siena e Arezzo.

L’evento, in collaborazione con Confagricoltura Cuneo e Confagricoltura Brescia in programma nell’ambito della 55esima edizione del Salone internazionale dei vini e distillati di Verona è stato presentato con un video.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa