Nuovo fontanello a Scandicci: inaugurazione in via Pestalozzi

Inaugurazione mercoledì 8 marzo alle 16 del fontanello per l’erogazione di acqua di qualità in via Pestalozzi, alla presenza del Sindaco Sandro Fallani, del Presidente di Publiacqua Lorenzo Perra, dell’assessora all’Ambiente Barbara Lombardini. Prosegue così nei tempi fissati il piano di raddoppio dei fontanelli nei quartieri di Scandicci, a carico di Publiacqua e cofinanziato per 50 mila euro dal Comune di Scandicci, dopo l’inaugurazione dell’impianto di piazza Cannicci a Le Bagnese lo scorso anno, e prima delle installazioni in largo Spontini a Casellina, alla Socet nel quartiere di Vingone e nei giardini in via dell’Acciaiolo (in sostituzione di un precedente impianto non gestito da Publiacqua).

Il nuovo fontanello per l’erogazione dell’acqua di qualità di via Pestalozzi è il 117esimo installato da Publiacqua nei suoi 46 comuni, il sesto nei quartieri di Scandicci: per i cittadini del nostro comune Publiacqua installò il suo primo fontanello dieci anni fa a San Giusto, facendolo seguire dagli impianti al parco Ilaria Alpi di Badia a Settimo, da quello in piazza Brunelleschi a Vingone, dal fontanello metropolitano di Pontignale che è condiviso con il comune di Firenze, dall’impianto di erogazione dell’acqua potabile di qualità per i cittadini in piazza Giovanni XXIII, e appunto da quello in piazza Cannicci a Le Bagnese la scorsa estate.

“I fontanelli di acqua di qualità fanno bene all’ambiente e fanno risparmiare le famiglie – dice l’assessora all’Ambiente e al Verde pubblico Barbara Lombardini - i dati dicono infatti che tre fontanelli per l’acqua di qualità fanno risparmiare complessivamente in tre anni un milione di euro alle famiglie che li utilizzano, oltre a far evitare la produzione di 112 milioni di tonnellate di plastica e l’immissione di 675 tonnellate di C02 in atmosfera. Abbiamo deciso il raddoppio degli impianti in città e la collocazione dei nuovi punti di erogazione dell’acqua potabile di qualità per i cittadini con l’obiettivo di rendere il più possibile uniforme il servizio sul territorio, considerando le aree più densamente abitate e i luoghi pubblici più frequentati dei quartieri di Scandicci, e partendo dalla posizione degli impianti già presenti. Approfittando dell’installazione del nuovo fontanello in via Pestalozzi abbiamo anche riqualificato l’area circostante, con l’ampliamento del verde pubblico, la messa a dimora di 5 nuovi alberi, la sistemazione delle panchine e della pavimentazione”.

“I fontanelli rappresentano strumenti importanti e non banali di tutela dell’ambiente – confermano da Publiacqua - nel complesso dei 46 comuni dove Publiacqua gestisce il servizio sono oggi installati 117 fontanelli. I primi 113, nel periodo 2017- 2022, pur con gli effetti della pandemia, hanno erogato circa 166 milioni di litri di acqua con un risparmio per l’ambiente di oltre 110 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, trasportate e smaltite, e per le tasche delle famiglie del nostro territorio di oltre 34,8 milioni di euro dati dal mancato acquisto delle stesse bottiglie. Numeri che diventano ancora più importanti se si considera che per produrre 25 bottiglie di plastica da un litro e mezzo, occorrono 2 chilogrammi di petrolio e 17 litri e mezzo di acqua. È sufficiente moltiplicare questi pochi numeri per i milioni di bottiglie consumate ogni anno per avere l’idea della dimensione del risparmio ambientale: meno consumo di risorse e meno rifiuti”.

Gli impianti presenti a Scandicci, nel periodo dal 2021 a settembre 2022, hanno erogato complessivamente oltre 8,3 milioni di litri di acqua.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa