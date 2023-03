È stato aperto dalla Procura di Firenze un fascicolo per incendio colposo, senza indagati, per il rogo divampato ieri mattina in un'abitazione a Sesto Fiorentino (Firenze) in cui hanno perso la vita zia e nipote – Francesca Faggi, di 51 anni, e Luca Faggi, di 25 – e una terza, di 83 anni, è ricoverata in prognosi riservata. Il pm Andrea Cusani ha disposto l'esame esterno sulle salme.