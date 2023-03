Scuola Dante di Borgo San Lorenzo, inaugurato ampliamento

Dante 3.0 è la scritta che compare sulla nuova ala della primaria in via Leonardo Da Vinci ufficialmente aperta oggi. I bambini delle cinque classi dei container stamani hanno inaugurato la nuova struttura. Un suono della campanella diverso per loro e per le insegnanti

12 aule, più di 2 milioni di euro di investimento, di questi oltre 600mila dal bilancio del Comune di Borgo San Lorenzo. Una scuola nuova realizzata con moderne tecnologie per il risparmio energetico, infissi di ultima generazione, aule insonorizzate e dotate di cablaggio.

“Tra finanziamenti ottenuti e risorse comunali in 10 anni arriveremo a impegnare 15 milioni di euro per le nostre scuole – afferma il Sindaco Paolo Omoboni -, solo alla Dante Alighieri in questi anni abbiamo investito 3 milioni e mezzo tra nuove aule e adeguamento sismico (di questi più di 1milione e 600 mila dal bilancio del Comune), a cui vanno aggiunti i 450mila per la scuola dell'infanzia Arcobaleno e il milione e 400mila per l’ex succursale di Via Don Minzoni (di cui oltre 800mila comunali). I prossimi interventi saranno l’esterno della Primaria, la Secondaria di Primo Grado, il Palacollina, la nuova scuola di Ronta, quella di Luco e un nuovo Asilo nido.

Con queste nuove aule finalmente i bambini lasciano le strutture prefabbricate. Un intervento che ha visto tante difficoltà: covid, aumento dei materiali, criticità col fornitore, che alla fine grazie al personale dell'ufficio tecnico e del cantiere e alla ditta Gualtieri siamo riusciti a risolvere, e non era scontato”.

A breve saranno tolti i container e inizierà l’intervento di sistemazione dell’area esterna per cui sono già previsti in bilancio 250 mila euro. A questo si aggiungono le finiture eseguite dal nostro Cantiere comunale intorno all’area di cantiere.

“Sono stati anni complessi, un intervento purtroppo vittima della congiuntura storica che tutti noi abbiamo vissuto – aggiunge la Vicesindaca Cristina Becchi -, ma oggi abbiamo raggiunto l’obiettivo. Voglio solo ringraziare genitori, insegnanti, personale scolastico, consiglieri, la Dirigente Scolastica, il Sindaco ed i colleghi della giunta, gli operai e tutti gli uffici: se siamo arrivati qui è grazie al lavoro di squadra, alla pazienza, alla tenacia e alla fiducia reciproca. Questo lavoro importante di comunità ha permesso di trasformare una speranza in una realtà”.

"Abbiamo inaugurato le nuove aule – afferma la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Professoressa Angela Batistini -, tanti spazi in cui far crescere la scuola 4.0 che stiamo progettando grazie ai fondi PNRR. Sono stati anni complicati, ma questa struttura ci ripaga di tutto. Grazie al Comune, al corpo docente, a chi ha lavorato per l'impegno che ci ha portato a questo risultato e alle famiglie per aver atteso con noi".

"In Toscana – afferma il Presidente della Regione Eugenio Giani - stiamo lavorando per consentire una sicurezza dal punto di vista sismico che purtroppo ancora troppi edifici pubblici o ad uso pubblico, non hanno. Dall'altro lato stiamo operando sull'efficientamento energetico perché sappiamo quanto questo aspetto sia importante per tutti noi e l'ultimo anno, tra guerra e caro bollette, ce lo hanno dimostrato. Questi due aspetti pongono ancora di più la scuola tra le priorità degli interventi e il fatto che il Comune di Borgo San Lorenzo, con risorse proprie e avendo la lungimiranza di partecipare a bandi regionali e nazionali, abbia inaugurato la nuova scuola lo salutiamo come una cosa che riguarda tutta la Toscana. Siamo consapevoli che la scala di valori che ci poniamo corrisponde alla visione che abbiamo della società: la cultura, la scuola, la sanità pubbliche, insieme alle politiche attive del lavoro, sono le priorità per l'azione di una pubblica amministrazione e a Borgo si vede come tutto questo lo si riesce a fare. Volevo essere presente all'inaugurazione di questa nuova scuola – conclude il Presidente - perché è una festa per Borgo, una festa per il Mugello e una festa per tutta la Toscana".

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa