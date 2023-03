Trovati morti anziani coniugi tedeschi nel podere del Grossetano

Due anziani coniugi tedeschi sono stati trovati cadavere, in avanzato stato di decomposizione, nella loro casa vicino alle miniere di Boccheggiano, nel comune di Montieri nel Grossetano. Erano soliti soggiornare durante l'estate ma da tempo il figlio non riusciva a contattarli. La stampa locale riporta che la procura di Grosseto ha dato disposizioni di fare le autopsie, anche se non ci sarebbero segni di violenza. Il figlio ha avviato le ricerche ma anche i proprietari dei confini confinanti hanno contattato le forze dell'ordine. La coppia è morta nella cucina di casa, si pensa che la causa potrebbe essere legata al monossido di carbonio o per altre cause naturali.