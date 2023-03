Università di Firenze, a Novoli targa in onore di Vaclav Havel

Una targa in onore di Václav Havel è stata inaugurata oggi in una delle sale studio del Campus di Novoli dell’Università di Firenze.

La rettrice Alessandra Petrucci ha citato, in apertura, una frase di Havel: “La speranza non è ottimismo. La speranza non è la convinzione che ciò che stiamo facendo avrà successo. La speranza è la certezza che ciò che stiamo facendo ha un significato. Che abbia successo o meno”. Questo aforisma, ha detto la rettrice, “abbraccia tutta la vita e l’opera di Havel, affidando a tutti noi, ma soprattutto alle giovani generazioni, un messaggio educativo forte, affinché sappiano sempre sostenere le proprie idee ed essere consapevoli delle proprie azioni”.

Hanno preso la parola, quindi, l’assessora del Comune di Firenze Maria Federica Giuliani, il Primo Console della Repubblica Ceca a Roma Adela Verner Sykorova e la console onoraria della Repubblica Ceca a Firenze Giovanna Dani.

Marcello Garzaniti, ordinario di Slavistica dell’Ateneo fiorentino, ha brevemente illustrato la figura di Havel, drammaturgo, saggista, poeta, ricordando la partecipazione alla stesura di Charta 77 e la sua lotta per i diritti umani e per la verità. Havel è stato presidente della Cecoslovacchia dal 1989 al 1992 e, dal 1993 al 2003, della Repubblica Ceca, dopo la formazione di due distinte entità statali.

Carlotta Del Bianco, presidente del Movimento Life Beyond Tourism, ha presentato, quindi, la targa interattiva, che permetterà di leggere, sull’apposita piattaforma digitale, profilo, storia e contenuti multimediali dedicati allo statista. L’iniziativa fa parte di “Luoghi Parlanti” (www.luoghiparlanti.com), che ha realizzato in una vasta rete di siti di interesse turistico l’installazione di dispositivi NFC o QR code, per approfondire, interagire e condividere foto ed esperienze.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio Stampa