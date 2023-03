Vivilosport Mugello torna a maggio per celebrare la sua 30° edizione

Dopo lo stop forzato del 2020 e le due edizioni 2021 e 2022 che, a causa del protrarsi dell’Emergenza Covid19, non si sono potute svolgere nel suo tradizionale contesto, Vivilosport Mugello celebrerà la sua XXX edizione dal 4 al 7 maggio 2023. Il ritorno al consueto periodo di maggio, consentirà di svilupparne al meglio le sue caratteristiche storiche, a partire da un maggiore coinvolgimento di società sportive, espositori commerciali del settore e non e visitatori.

La manifestazione, nel suo genere la più antica e grande della Toscana, rappresentata uno degli eventi più importanti della Città Metropolitana di Firenze, tanto da essere indicata dallo stesso ente come Festa Metropolitana dello Sport nelle ultime sue edizioni. Le oltre cento società e federazioni sportive che saranno coinvolte, rimangono il vero cuore di questa manifestazione. Centinaia di tecnici qualificati, volontari e volontarie provenienti da tutti i paesi del Mugello, migliaia di giovani sportivi coinvolti in esibizioni, allenamenti e gare, rappresentano un punto di partenza imprescindibile su cui verterà anche l’edizione 2023 di Vivilosport.

Non meno importante il rapporto di collaborazione ed il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di Borgo San Lorenzo e di tutto il Mugello. Una collaborazione fattiva, che potrà concretizzarsi sia come partecipazione alle attività sportive presenti a Vivilosport, sia coinvolgendo gli studenti, in particolar modo quelli delle scuole superiori, nello staff della manifestazione con varie mansioni di accoglienza e supporto al pubblico.

In questo quadro rimane fondamentale il rapporto con le istituzioni locali, il Comune di Borgo San Lorenzo, l’Unione dei Comuni del Mugello e la Società della Salute del Mugello. Tutti attori che sono coinvolti nella programmazione di Vivilosport 2023, pensando anche a momenti di sensibilizzazione e divulgazione sulle buone pratiche, stili di vita sani e l’importanza dell’attività sportiva in un contesto di welfare sociale. Un programma distribuito sui 4 giorni di manifestazione, dal giovedì alla domenica, in modo da attirare un pubblico più eterogeneo possibile, puntando su un’offerta di oltre 300 eventi tra grandi e piccoli, in tutte le ore della manifestazione, dalle 8 la mattina fino alla mezzanotte. L’obiettivo cardine della manifestazione, così come da tradizione, sarà quello di promuovere e diffondere le opportunità di attività sportive, educative e ricreative che le società sportive e l’associazionismo di altro genere propongono sul territorio mugellano e della Città Metropolitana di Firenze.

Saranno loro, le oltre 100 società sportive ed associazioni di promozione sociale, ad essere gli attori principali di Vivilosport 2023. Per questo motivo, rimanendo fedeli all’originale idea di favorire la massima presenza e partecipazione delle società del territorio, verrà assicurata a tutti coloro che ne faranno richiesta la possibilità di occupare spazi e usufruire di strutture adeguate alle loro esigenze. I quattro giorni di Vivilosport daranno così l’opportunità a chi vuole avvicinarsi al mondo dello sport, con un’attenzione ovviamente particolare rivolta ai più giovani, di mettersi alla prova, attraverso tornei, dimostrazioni e prove aperte.

Alcuni eventi si svolgeranno presso impianti sportivi, parchi del paese, creando una sorta di evento diffuso, che coinvolgerà anche gli altri paesi della zona. Una manifestazione che, per altro, andrà nella direzione di un taglio sempre più green, con l’invito a raggiungere l’evento in bici, utilizzando anche le nuove ciclabili del paese, eliminando la plastica dai vari punti di somministrazione, processo che proseguirà nei prossimi anni. L’evento, voluto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Asd Vivilosport e la Periscopio Comunicazione, che cura la parte organizzativa dell’evento, sarà ancora a carattere regionale visto il coinvolgimento di atleti, sponsor, espositori ed Enti, non solo appartenenti al tessuto associazionistico ed imprenditoriale borghigiano e mugellano, ma provenienti dall'intero territorio toscano.

“Vivilosport torna a Maggio per festeggiare la sua trentesima edizione, traguardo senzaltro notevole per un evento sempre in crescita, spiega l’assessore allo sport del Comune di Borgo San Lorenzo, Franco Frandi. Tornare nel periodo consueto, anche se leggermente anticipato rispetto alle edizioni pre pandemia, ci consente di riavere un rapporto diretto con le scuole, uno dei fattori determinanti per questo evento, permettere alle società di svolgere saggi e incontri di fine stagione per promuovere le loro discipline. Un evento che è un vanto per la nostra comunità e che ne fanno la più grande e longeva fiera del settore di tutta la Toscana. Stiamo lavorando alacremente perche i tanti eventi in programma, tra conferme e novità, riescano nella loro funzione di essere attrattivi e nello stesso tempo di promuovere buone pratiche, prima su tutte quella di una diffusione capillare dello sport ed una lotta al suo abbandono precoce”.

Per le novità ed il programma tante le conferme e le novità che saranno diffuse con l’avvicinarsi all’evento. Insomma, lavoro molto importante in questo momento, da parte di Amministrazione ed organizzatori, per riuscire comunque a portare avanti un evento importante per lo sport e la comunità mugellana, con la voglia e la necessità di ripartire delle tante società sportive, in particolare dei più giovani.