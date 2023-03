8 marzo, da Acli Toscana assistenza fiscale, previdenziale e amministrativa per le associazioni antiviolenza

Si intitola "Con-tatto" ed è il nuovo progetto di Acli Toscana per supportare le associazioni antiviolenza della regione. "Vogliamo creare - dice Elena Lo Giacco, responsabile ACLI Toscana parità di genere - una rete tra le associazioni sul territorio e garantire a queste un accesso semplificato, sviluppato ad hoc, ai nostri servizi di Caf e Patronato. E' un modo per dare una risposta più rapida all'esigenza di tutela dei diritti di donne e bambini vittime di violenza".

Acli Toscana lancia l'invito alle associazioni ad unirsi alla rete, per poter trovare assistenza in una serie di pratiche burocratiche, fiscali, previdenziali, di sostegno al reddito, amministrative, ricevere supporto e consigli in ambito del lavoro e delle politiche sociali, avviare coprogettazione ed eventi di sensibilizzazione sul tema. Acli Toscana fornirà ogni informazione e dettaglio necessario.

"Condividiamo la proposta del Presidente, Eugenio Giani, circa il 'reddito di libertà' - aggiunge Lo Giacco -. Per le donne che rimangono vittime di abusi una delle maggiori difficoltà è recuperare la propria autonomia e provvedere ai bisogni dei figli. Vogliamo dare quindi uno strumento in più per consentire nuove strade di indipendenza. Mancano ancora misure emergenziali e tempestive idonee a tutelare le vittime di violenza e permettere loro di reintegrarsi con facilità nel tessuto sociale ed economico, con nuove prospettive di lavoro".

Fonte: Ufficio Stampa